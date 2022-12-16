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【利財筆記】林本利：天價投地 恒地負債沉重

名人薈萃 19:57 2022/12/16

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今年3月，美國聯儲局開始加息去對抗通脹，聯邦基金利率由0厘至0.25厘，大幅調升至現時3.75厘至4厘，估計未來幾次議息會議仍會加息。在聯滙制度下，香港即使面對經濟衰退，仍要跟隨美國加息。

在加息陰霾下，加上移民潮，香港樓市持續下滑，住宅樓價由去年高位下挫16%有多，跌至5年前的水平。至於商舖，早已因疫情及防疫措施影響正常經濟活動，外資撤走，空置率攀升，價格跌幅較住宅更大。

面對突如其來的大幅度加息，自然增加地產商的財政壓力。表一顯示香港四大地產商，截至今年6月的淨帶息負債水平，當中以恒地（00012）的淨帶息負債（帶息負債減現金及存款）最重，數目高達1,400多億元，超越新世界（00017）。假設平均貸款息率是4厘，1,400多億元債務一年便要支付接近60億元利息。

中環兩地成本過千億
近年恒地負債急升，主要原因是以天價投得兩塊中環商業地皮。2016下半年至2018年，地產市道暢旺，多家內地地產商以天價投得啟德住宅及商業用地

2017年5月，恒地順勢以5萬元呎價，232.8億元投得美利道停車場商業地王。2018年後，市況逆轉，天價投地的內地地產商不是把土地蝕讓，就是破產收場。

去年11月，恒地再下一城，以呎價3.14萬元，508億元奪得中環新海濱3號商業地皮，創下香港有史以來最高賣地紀錄，但呎價較美利道停車場地皮低37%。恒地在兩幅中環地皮合共投入740億，加上建築成本，幾年間要投入千多億元，導致公司負債大幅上升。

後來發展局公布，新海濱地皮另一出價不過371.09億元，呎價2.3萬元，恒地中標價較另一出價高出近137億元，即37%。若以呎價2.3萬元計算，幾年間中環核心商業區地價下跌一半有多。

恒地及新世界負債沉重，今年股價一度下挫四成多，表現遠遜於新地（00016）和長實（01113）。倘若未來幾年債息依然高企，香港又遲遲未能與內地通關，經濟反彈乏力，這兩家高負債的地產公司，賣樓及租金收入被巨額利息支出蠶食，前景實在不容樂觀。 

本文節錄至789期（2022年12月03日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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