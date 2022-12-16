【著數優惠】WeChat Pay HK推聖誕消費優惠 電子現金券折扣高達8折 銀行/信用卡開戶迎新禮遇最高賺1,700元

WeChat Pay HK即日起公布多項聖誕消費優惠，商戶種類涵蓋餐飲、外賣、生活百貨、信用卡及戲院五大範疇。用戶使用WeChat Pay HK用戶開啟WeChat應用程式後，選擇右下角「我」>「服務」>「優惠專區」，即可瀏覽並換取產品優惠券。

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用戶亦可開啟「優惠專區」內的「熱門外賣餐飲禮品券」橫幅，即可使用優惠價購買各大熱門品牌電子現金券，最高更可享8折優惠。此外，透過WeChat Pay HK成功與合作銀行或信用卡開戶，有機會賺取高達1,700元迎新禮遇。

餐飲優惠

1. Jollibee

即日起至2023年1月31日，用戶惠顧正價食品滿50元或以上即送薯蓉。

2. KFC

即日起至2022年12月31日，用戶可以優惠價18元購買6件上校雞寶。

3. 吉野家

即日起至2022年12月31日，用戶惠顧滿80元減8元現金券，適用於早上11點半後惠顧任何正價食品。

即日起至2022年12月31日，用戶惠顧滿30元減3元現金券，適用於早餐或下午茶。

外賣平台

1. Deliveroo

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價97元；原價50元電子現金券，特價48.5元。

2. foodpanda

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價97元；原價50元電子現金券，特價48.5元。

生活百貨

1. HKTVMall

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價96元；原價50元電子現金券，特價48元。

2. 759阿信屋

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價96元；原價50元電子現金券，特價48元。

3. 日本城

即日起至2022年12月31日，原價50元電子現金券，特價45元。

睇戲優惠

1. 嘉禾院線

即日起至2022年12月31日，原價50元電子現金券，特價40元。

銀行／信用卡優惠

1. AEON WAKUWAKU信用卡 - 開卡賺高達700元迎新賞 + WeChat Pay HK額外再送200元

即日起至2022年12月31日，合資格客戶透過WeChat Pay HK成功申請並於發卡後首60天內進行指定類別簽賬，可享高達700元迎新賞。另外，申請成功後 14 天內，更可自動獲發4張50元 (合共200元) AEON專屬電子現金券。

2. Citi 信用卡 - 開卡賺高達1,000元迎新賞 + WeChat Pay HK額外再送700元

即日起至2022年12月31日，合資格客戶透過WeChat Pay HK成功開戶並於發卡後指定時間內，累積認可簽賬滿指定金額，可享高達1,000迎新賞。另外，申請成功後 14 天內，自動獲發700元Citi信用卡專屬電子現金券，包括7張100元Citi信用卡專屬電子現金券。

3. Livi Bank - 開戶賺高達350元

即日起至2022年12月31日，合資格客戶透過WeChat Pay HK成功開戶即拎350元Livi Bank專屬電子現金券，包括1張200元專屬電子現金券，1張100元專屬電子現金券，以及1張50元繳費專用電子現金券。

4. 信銀國際大灣區雙幣信用卡 - 開卡賺高達1,000元迎新賞 + 每月簽賬高達4%現金回贈

即日起至2022年12月31日，新客戶首5個月以WeChat Pay HK支付享10%現金回贈，每月最高回贈200元。另外，在WeChat Pay HK綁卡消費可享單筆最高回贈100元，每月最高回贈500元，可與迎新賞疊加。

5. Bloom App - Visa消費回贈App

即日起至2022年12月31日，透過WeChat Pay HK註冊Bloom App，即送高達HK40 foodpanda專屬電子現金券 (包括2張20元) 以及20元綁Visa卡奬賞。

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責任編輯：嚴浩文