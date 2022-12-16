【著數優惠】WeChat Pay HK推聖誕消費優惠 電子現金券折扣高達8折 銀行/信用卡開戶迎新禮遇最高賺1,700元

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【內地樓市】 劉鶴﹕房地產是支柱產業 正考慮新舉措引導信心回暖 內房物管股齊發力
WeChat Pay HK即日起公布多項聖誕消費優惠，商戶種類涵蓋餐飲、外賣、生活百貨、信用卡及戲院五大範疇。用戶使用WeChat Pay HK用戶開啟WeChat應用程式後，選擇右下角「我」>「服務」>「優惠專區」，即可瀏覽並換取產品優惠券。
【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂
用戶亦可開啟「優惠專區」內的「熱門外賣餐飲禮品券」橫幅，即可使用優惠價購買各大熱門品牌電子現金券，最高更可享8折優惠。此外，透過WeChat Pay HK成功與合作銀行或信用卡開戶，有機會賺取高達1,700元迎新禮遇。
餐飲優惠
1. Jollibee
2. KFC
3. 吉野家
外賣平台
1. Deliveroo
2. foodpanda
生活百貨
1. HKTVMall
2. 759阿信屋
3. 日本城
睇戲優惠
1. 嘉禾院線
銀行／信用卡優惠
1. AEON WAKUWAKU信用卡 - 開卡賺高達700元迎新賞 + WeChat Pay HK額外再送200元
2. Citi 信用卡 - 開卡賺高達1,000元迎新賞 + WeChat Pay HK額外再送700元
3. Livi Bank - 開戶賺高達350元
4. 信銀國際大灣區雙幣信用卡 - 開卡賺高達1,000元迎新賞 + 每月簽賬高達4%現金回贈
5. Bloom App - Visa消費回贈App
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責任編輯：嚴浩文