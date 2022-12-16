【社會福利】明年2月1日起 綜援及公共福利金加3.7%

立法會財務委員會通過，由明年2月1日起，將綜援及公共福利金的津貼金額上調3.7%；公共福利金計劃的申請前離港限制，亦由56天放寬到90日。當局估計將分別帶來每年額外22.6億元，以及6400萬元的財政承擔。

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港府每五年都會檢視社援指數中的權數系統，上一次檢討在2019年進行，下次將於2024年處理。去年落實多個改善措施，包括大幅豁免領取綜援人士工作入息，四人家庭每月可領取超過1.7萬元綜援金，較以往增加11%，相信仍然有足夠的購買力。

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