【迪士尼】《魔雪奇緣》主題園區2023下半年開幕！　更有一系列節慶及特色餐飲登場

今年香港迪士尼推出多個全新項目，包括城堡夜間滙演「迪士尼星夢光影之旅」、以及全新迪士尼朋友LinaBell與一系列大熱產品。2023年香港迪士尼會繼續有連串精彩活動，當中包括《魔雪奇緣》 主題園區魔雪奇緣世界，將於2023年下半年登場；而明年華特迪士尼公司將邁向100周年，全新的華特·迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園亮相！

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香港迪士尼除了不時推出新設施、新體驗、新產品之外，亦積極履行社會企業責任，該園於多個表演節目及活動當中，加入多元共融元素，例如在榮獲國際獎項的萬聖節表演「惡人舞動迪士尼」，以及音樂劇「迪士尼魔法書房」中引入劇場視形演譯，讓更多不同能力的人士欣賞迪士尼表演之外，更希望作為業界先驅，提升對社會的關注，為不同能力人士提供暢通易達的設施與服務。

另外，香港迪士尼亦將於來年推出一系列特色餐飲，由迪士尼餐飲部精心策劃，按圖看看最新款美食：

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此外，自2014起香港迪士尼一直與社福機構「心連基金」合作，由酒店同樂園的餐廳收集安全剩食，再分派比有需要的人，包括老人院、基層家庭及兒童。與膳心連基金合作至今，香港迪士尼合共收集超過100公噸食物，包括在去年透過 「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃，為本地家庭提供超過7,000個新鮮製餐盒。展望未來香港迪士尼亦會和膳心連繼續合作，為社會出一分力。

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記者：陳楚琨

攝影：李潔映