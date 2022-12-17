【玄人‧峰語@iM網欄】八字相對論 「減排」比「有為」更有效果

一個身旺的人，通常代表充滿了過盛的能量，做事會很衝勁，亦會充滿自信。問題是，如果情況再過旺，就會變了衝動、過份自信及自以為是，一些正面的條件也變成由成轉敗的因素。為了防範於未然，我們會設定一些規舉，一些限制，甚至一些額外洩弱精力的舉措，目的就是要令命主勢不能太盡。反之，一些日主偏弱的人，基本上多是信心不足，處事多疑，面對這類人，反而要多加幫助及鼓勵，才可令其事半功倍。由此可見，面對不同的人要其成事，所用的方法其實也不一的。然而，在一般俗世人眼中，傾向都是「多要」，不足的固然要多些資源，即使足夠的想要更多，變相令人們為了得到更多，做出了多餘及妄為的舉動，破壞了本身應有的平衡。

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很多人為了得到某些東西（如財富、感情、功德等)，都刻意去「有為」(去做額外的東西）。原則上，多勞多得是沒有問題的，不過不是放諸四海皆可行。在我們習玄學的世界，對於做人處世是有另一度量衡準則，主要是按照命主的五行、星盤結構去出謀定策，不是樣樣都要「有為」才有出路，有時候反而要用「減排」法，反而有更好的效果，大抵與少做少錯，唔做唔錯不出兩樣。



箇中原理也不難理解，只要你明白食多會滯，就要理解「減排」法的功用了。「減排」者，即較原先的做少，而結果反而會令你喜出望外（對「過旺」者尤其明顯）。「過旺」不只限日元旺，在八字領域可以套用在錢財、桃花、官名、人緣、工作，只要在過旺的範疇懂得「減排」，取得平衡後亦是一個改善命運的方法之一。因為很多時候過於執着事物的多寡，引伸往後出來的失衡會更難拆彈。例如錢太多過度投資、桃花多會應酬不斷、工作過忙令身體每況愈下。因此，適可以而上的減排，反而是自救的法門。

記得年初有一男客人，因失戀找我算命問前程，他表示自己對女朋友照顧無微不至，又專心一意，真的不明白為何女友老是要提出分手。當其時我看他的命盤，分手不屬於緣份已盡，於是再了解他對女友的舉措，我認為是他真的做多了。很多人都有一個謬誤，以為付出跟收穫一定成正比，這個只是學理上的假設。言談間了解女友屬寵壞的一個，如果無限制的不斷對她好，只要出現「斗米養恩、擔米養仇」的結果。再者，男說當初女生喜歡自己，是因為他有獨特個性、主見，久而久之的寵愛，變相沒有了自己。後來，我建議他做回自己，不用刻意做太多。幾個月後，他們再走在一起了。

當然，不是每個例子都是大團圓結局，但萬物總有其法度，要解決不一定是「死攻難砌」，有時候真的是退一步海闊天空。因此每個人面對問題時，不一定要立刻解決，有時放下一下，鬆綁一下，做少一下，最後會有意想不到的效果的。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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