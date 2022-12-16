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【加密貨幣】瑞銀向亞太區高淨值個人和家族辦公室發行5000萬美元代幣化債券

Hot Talk 17:42 2022/12/16

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瑞銀公布，為亞太區投資者完成了首筆代幣化債務交易。集團倫敦分行使用區塊鏈技術，向香港和新加坡的一系列高淨值和全球家庭機構財富投資者，發行了5000萬美元（約3.89億港元）的數位固定利率證券代幣（digital fixed rate security tokens 「數字證券」）。這項以美元計價的工具期限為6個月，並在許可的以太坊區塊鏈上進行標記。

瑞銀指，今次私募標誌着區塊鏈上的無紙證書證券首次根據英國和瑞士法律成立，並在基於以太坊的區塊鏈上進行代幣化。這私募也是有史以來全球首批涉及多個司法管轄區基於區塊鏈的交易之一。該行指，設計這交易，是為了滿足亞洲投資者對固定收益投資日益增長的需求，這些投資可用區塊鏈做交易，區塊鏈是新的顛覆性技術，可使證券發行效率更高，同時實現新產品創新。

瑞銀亞太區財富管理聯席主管兼瑞銀財富管理新加坡主管August Hatecke表示，這項交易是向區域投資者提供基於區塊鏈的產品的第一步，突顯了瑞銀為客戶擴大數碼投資機會的能力。

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編輯：胡學能

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債券 家族辦公室 財富及資產管理 瑞銀 新加坡 香港 倫敦 美元 以太坊

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