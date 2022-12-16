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【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價

17:27 2022/12/16

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花旗料下周二日本議息維持不變。

日本央行將於下周二（12月20日）議息，為最後一家主流央行作今年壓軸議息，花旗的專家料日央行的息率將維持不變。市場普遍預期，須待日本央行行長黑田東彥在明年4月任期屆滿後，換行長才有機會大轉軚掉頭加息。而中資的滙市達人建議，美元兌日圓逼近140水平已值得低吸。

●日央行下周議息　花旗料按兵不動

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，下周二日本議息料沒有轉變；而美元兌日圓於3個月內目標價預測為137，未來6至12個月料上試133。

●日幣策大逆轉？　端視黑田東彥接班人

問及黑田東彥接班人會否令日本的貨幣政策出現大逆轉、例如加息等。廖嘉豪認為，將取決於誰接班。若由日本央行副行長天宫正志接棒，天宫正志屬於鴿派陣營，有份建構日本當局的量寬措施。反觀，假如是前日本央行副行長中曾宏承繼，或更傾向於逆轉日本央行目前的政策。

而日圓的後向受美元左右，美元暫報104.6。廖嘉豪指，美滙指數於3個月內預測為112.5，未來6至12個月料為97.66。

廖嘉豪補充，花旗的分析員預期，明年2月聯儲局或加息50點子，3月和5月再分別加息25點子，利率最終水平可能達至5.25厘到5.5厘。

廖嘉豪又引述，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到明年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。

此外，光大證券國際「外滙通」環球市場及外滙策略師黃俊能相信，日本央行暫時仍未具加息條件，主因有3，分別為︰（1）以走出通縮為目標的黑田東彥，在任期間都傾向維持通脹上升，所以於明年4月前收緊政策的機會不大；（2）再者，日本經濟回軟，最新的製造業活動跌至收縮區域，或反映國內經濟承受不了緊縮政策的負面後果；（3）由於預期聯儲局自12月起開始放慢加息步伐，同時亦降低日本央行改變政策的迫切性。

●光大估中綫圓滙漸回升 140阻力位可分段吸

黃俊能估計，今年美元兌日圓的高低位介乎135到140，美日息差雖未收窄，但仍料中綫日圓逐漸回升，可考慮接近140阻力位開始分段吸納。

今年日圓曾貶值逾兩成，一度乍現151逾30年低位，但最近趁美元回軟而伺機反撲，圓滙今天（12月16日）暫報137。

另方面，Expedia最近調查顯示，港人冬日旅遊首選是東京及大阪等，打算花費約1.5萬元。哈日族趁疫後急欲作報復式外遊，可是，面對日圓從底位已急彈約兩千點子，機票又加價，旅費難免驟增，例如東瀛遊（06882）除夕出發的北海道7天團，盛惠近1.1萬元；縱橫遊（08069）7天東京團，平安夜成行須1.5萬元。

幸而大小港銀提供日圓定期存款，甚至連中資行也罕有加入搶YEN行列，粉絲賺息「返鄉下」，料可幫補旅費。

●4港銀蝕本吸存 南商7天年息2.8厘 1個月0.7厘

日本是全球唯一的主流貨幣仍陷負息，歐洲及瑞典於9月已重手加息，終於擺脫負利率。惟眼下至少有4間港銀不惜蝕本搶息，有日圓定期存款的冷門選擇，包括發鈔行渣打香港（02888）、華僑永亨及大眾銀行等。

最搶眼的是，南商推7天短存享2.8厘，1個月也有0.7厘，兩存期皆為冠絕全城的高息王。而網上或手機開立只須等值1,000港元，透過分行敘造要求3萬港元，附帶條件是個人客戶以兌換資金，上限為1,000萬港元，優惠至明年1月初。

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那邊廟，專家指，有投行大膽預估，明年日圓將絕地翻身，好友博日本由鴿變鷹，第2季可擺脫負息，最牛料圓滙高見130。但另有業界提醒哈日族，毋須一筆過大手換圓滙，竅妙在於料YEN仍甚反覆，畢竟美息尚未見頂，聰明錢宜分注收集，以免重注被縛淪為大閘蟹。

華僑永亨銀行經濟師姜靜表示，最近日本公布貿易逆差高達2.03萬億日圓，遠超預期，累日圓受壓；未來兩周美元兌日圓料介乎134到141.83 ；兌每百港元的區間在5.48至5.8。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君
 

日圓 南洋商業銀行 渣打集團（02888） 花旗銀行 華僑永亨銀行 定期存款 外滙 大眾銀行 東瀛遊（06882） 加息

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