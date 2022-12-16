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【科技一周回顧】蘋果iOS 16.2添Apple Music唱K功能　手機儲存電子針卡懶人包

科技 19:00 2022/12/16

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

1/【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽

各位果粉期待已久的Apple Music新功能正式殺到！蘋果（Apple）本周宣布，向全球用戶推出iOS 16.2系統更新。而是次的iOS 16.2更新有不少新功能及改善，當中包括：「Freeform」協作App以及Apple Music唱K功能等。

>>>【反壟斷】傳蘋果允許iOS安裝第三方應用商店　應對歐盟新規定

>>>【MacBook Pro】蘋果擬測試新MacBook遊戲效能？　遊戲平台數據現兩款新機型號

2/ 【不需掃安心出行】可將疫苗通行證加入Apple Wallet？　手機儲存電子針卡懶人包（附教學）

行政長官李家超宣布本周三起市民不用掃安心出行，惟保留疫苗通行證（電子針卡），即是市民進入部分指定處所如食肆，仍要出示疫苗通行證。現時疫苗通行證除了可於安心出行展示，還可以在醫健通eHealth App或智方便iAM Smart App顯示、以手機拍下電子針卡QR code，以及將疫苗通行證加入Apple Wallet。

3/ 【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇

WhatsApp上周推出「虛擬替身」功能（Avatars），讓用戶自訂表情及動作等個人化設計，來表達自己的不同反應和情感。為進一步優化用戶體驗，Meta宣布於亞太區包括香港推出「虛擬替身商店」（Avatars Store），為虛擬替身提供更多著名影集和品牌服飾選擇。

>>>【地圖計畫】Meta、微軟及亞馬遜聯手　挑戰Google Map市場地位

>>>【打擊恐怖主義】Meta發布新共享開源工具　可掃描及刪除虐待兒童內容

4/ 【OPPO新摺機】OPPO摺機Find N2系列登場　夥哈蘇打造主相機

OPPO一連兩日舉行「未來科技大會2022（Inno Day 2022）」，推出智能眼鏡Air Glass 2、首款健康概念產品OHealth H1 家庭健康監測儀、第二款自研芯片MariSilicon Y、以及全新摺機系列——OPPO Find N2及OPPO Find N2 Flip。

>>>【智能眼鏡】OPPO Air Glass 2亮相　添打電話功能

責任編輯：曾曉汶

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