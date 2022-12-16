【就業情況】最新失業率回落至3.7%　微跌0.1個百分點

政府統計處今日（16日）公布最新失業率，今年9月至11月為3.7%，微跌0.1個百分點。就業不足率亦由8月至10月的1.7%，下跌至1.6%。

與8月至10月比較，在9月至11月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中地基及上蓋工程業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業。

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總就業人數由364.86萬人上升至365.7萬人，增加約8,400人。今年9月至11月的總勞動人口為379.59萬人，與8月至10月的379.6萬人大致相若。



失業人數由8月至10月的14.74萬人下跌至二零二二年九月至十一月的13.89萬人，減少約8,500人。同期的就業不足人數亦由6.34萬人下跌至5.97萬人，減少約3,700人。

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按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率，在9月至11月較上一個三個月期間，下跌0.2個百分點至5.0%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.3個百分點至5.1%，零售業的失業率下跌0.2個百分點至5.0%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是地基及上蓋工程業。

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