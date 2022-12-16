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【券商點睇】海外出行業務漸復甦 攜程集團未來成長可期

股樓投資 17:08 2022/12/16

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國信證券表示，攜程集團（09961）在目前海外出行業務已逐步復甦下，於未來國內復甦時成長可期，而中期若外遊恢復，公司業績彈性更可期待，並維持集團「增持」評級。攜程集團周五（16日）收市報279元，升幅3.9%。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

在國內方面，該行指10至11月出行量仍承壓，但10至11月本地酒店預訂比起19年仍保持正增長。雖然自11月下旬以來出行政策逐步放寬，但出行完全釋放則料仍然有待時日。以海外對比，出行會於政策放寬後3至6個月逐步恢復，加上未來不排除促消費等政策支持，預計陣痛期後壓抑的出行需求有望釋放。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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海外方面，該行認為隨著亞太區部分國家及地區出入境放寬，以及國際出行恢復，有望維持強勢增長。而未來若外遊恢復，公司在依托國內外一站式出行平台基礎下，有望直接受益。


【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

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撰文：鄭昊彤

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增持 亞太 出入境管制 港股 攜程集團－S（09961）

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