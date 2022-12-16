【券商點睇】海外出行業務漸復甦 攜程集團未來成長可期

國信證券表示，攜程集團（09961）在目前海外出行業務已逐步復甦下，於未來國內復甦時成長可期，而中期若外遊恢復，公司業績彈性更可期待，並維持集團「增持」評級。攜程集團周五（16日）收市報 279元，升幅3.9%。

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在國內方面，該行指10至11月出行量仍承壓，但10至11月本地酒店預訂比起19年仍保持正增長。雖然自11月下旬以來出行政策逐步放寬，但出行完全釋放則料仍然有待時日。以海外對比，出行會於政策放寬後3至6個月逐步恢復，加上未來不排除促消費等政策支持，預計陣痛期後壓抑的出行需求有望釋放。

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海外方面，該行認為隨著亞太區部分國家及地區出入境放寬，以及國際出行恢復，有望維持強勢增長。而未來若外遊恢復，公司在依托國內外一站式出行平台基礎下，有望直接受益。



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撰文：鄭昊彤