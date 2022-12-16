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海悅花園成交價跌量升　移民業主低水放盤　三房海景戶530萬售

股樓投資 18:22 2022/12/16

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美聯物業魯家豪表示，青衣海悅花園價跌量升錄連環成交，其中1座高層C室，實用面積590平方呎，屬3房單位，間隔方正實用，景觀開揚。據悉，原業主移民，故放售物業套現，買家心儀單位高樓層，望少量海景，決定趁低入市，雙方議價60萬元，終以530萬元成交，折合實用呎價約8,983元，建築呎價約7,486元。

原業主於2000年以約218萬元購入上述單位，持貨逾17年，帳面獲利312萬元，期內物業升值約1.4倍。

延伸閲讀【有相睇】現崇山四房1550萬連租約售　持貨四年帳蝕450萬

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撰文 : 蔡子俊

海悅花園 青衣 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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