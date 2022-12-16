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2023亞洲（日本除外）股市展望：在低谷中審慎選股

宏觀解讀 16:59 2022/12/16

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亞洲股市在2022年大部分時間處於逆境，面對通脹和加息環境，全球避險情緒拖累了亞洲股市。雖然迄今為止，亞洲（日本除外）地區的整體回報率為負數，但印度和東盟市場的表現跑贏了全球股票基準。

新冠疫情仍然是主宰亞洲市場的獨特因素，但對其他地區的投資影響已微乎其微。這部分解釋了亞洲（日本除外）兩大經濟體中國和印度在表現上的分歧。在全球經濟放緩的情況下，市場環境千變萬化，亞洲股票投資者要考慮在不穩定和通脹高企的環境下，如何找到多樣化和長期增長的投資。我們相信，保持耐心才是長遠的致勝之道，雖然全球經濟的陰霾暫時仍不會消除，但亞洲仍有不少機會等待發掘。

印度成疫情後投資新寵

過去一年，已發展市場出現了股債齊跌的現象，但印度股票卻在2022年為全球投資者提供了難得的多元化投資機會。印度經濟一直穩步增長，不論宏觀經濟基本面還是經濟緩衝，均具有雄厚實力。憑藉具時效性和針對性的貨幣、監管和財政政策支持，印度經濟在全球波動的環境下展現廣泛而強勁的反彈。MSCI印度指數的表現領先MSCI新興市場指數和MSCI所有國家世界指數，高出雙位數的百分點，錄得正回報，而後兩者的回報仍然處於負數區域。當地機構投資者的資金流入為外國投資者的拋售提供了緩衝，確保市場的穩定性和流動性。

我們預期印度企業在2023年初將普遍錄得理想的盈利，財務狀況保持穩健，債務股本比率較低，而銀行的資產負債表顯示，過去的不良貸款已被清理，淨不良資產比率之低是近年罕見。我們認為，該國目前穩健的銀行業，能夠以健康的利率向企業提供所需信貸，以支持其增長。

印度普遍的經濟活動仍保持蓬勃， 4月至6月季度的經濟增長達到令人欣羨的13.5%。經濟幾乎全由國內驅動，包括不斷擴大的中產階級，以及數碼化、城市化、消費和基礎設施等發展勢頭，均在推動經濟增長。印度目前正受惠於眾多的利好因素。隨著全球工業製品供應鏈重新配置，印度正致力於把自身打造成信譽卓越的供應商。我們認為，印度具有反應靈敏且可信的貨幣政策，能為市場發展帶來信心，即使面對全球金融動盪時期，該國亦保持金融和經濟穩定。此外，印度不斷有企業成功上市，顯示該國低成本風險資本充裕，有助企業迅速擴大規模。

我們相信，能充分掌握行業趨勢從而擴大市場佔有率的優質公司，將繼續跑贏大市。估值偏高的股票在印度並不罕見。印度市場朝氣蓬勃，每個細分市場都有多個競爭者崛起，因此謹慎選股的重要性是毋庸置疑的，我們需對每間公司進行全面評估，以發掘隱藏的價值。

在未來數個季度，估值合理的大型金融和汽車企業，具獨特商業模式和定價能力的初上市公司，以及能受惠於全球商品（例如能源）價格下跌和盈利能力改善的企業均存在投資機會。我們密切關注印度的數碼基礎設施發展。與世界其他地區相比，印度的數碼化方式獨一無二 ─ 全球數碼基礎設施多數依附平台運行，但印度專注於開發「人口規模」數碼基礎設施，支持開放協議而非封閉平台。

印度作為製造業替代樞紐，正日益融入全球供應鏈，該國正加速數碼化，並有一群年輕、積極進取的企業家，長遠而言能催生增長機會。

中國A股市場提供大量機遇

與印度相反，中國的經濟活動已然放緩，而且由於新冠疫情防控何時結束仍未完全明朗，市場對於政策放寬可帶來的股價助力仍持謹慎態度。若果未來數月維持現狀，中國股市或不會進一步下跌，從而創造增持高增長行業的機會。如防疫政策進一步放寬，則可能帶來顯著的上行空間。中國 A 股市場為價值投資者提供了大量機遇，因為優質企業的估值已大幅下跌，一旦管控放寬，這些企業有望迅速反彈。此外，我們預期當局將繼續推出支持經濟的措施，但會微調有關政策以避免製造過去出現的泡沫。

隨著政府對房地產行業去槓桿化並將資源重新調配到其他經濟領域，先進製造業等行業，以及一些中國正在尋求自主技術的行業（包括消費產品），可望出現結構性機會。我們認為這些可能是未來獲得穩定投資回報的領域。

然而，我們需密切關注地緣政治衝突。拜登政府對中國進口尖端半導體等先進技術施加越來越多的限制，令兩國關係日趨緊張。由於亞洲是最大的半導體市場，四大半導體公司均設在亞洲，這種競爭可能會在整個地區產生溢出效應。

谷底的投資部署

作為長遠投資者，我們相信我們投資組合中的企業，其基本面將經得起時間的考驗。我們目睹過亞洲的經濟放緩和通脹時期，根據數十年來的研究和投資經驗，我們得出兩個寶貴教訓。首先，我們若在谷底時繼續投資，當市場回升時往往會獲得理想回報：今天的市場挑戰事後看來可能只是短暫障礙，而投資會隨著時間而不斷增值。第二，雖然市場整體可能呈向下趨勢，但價格和基本面錯配可能會帶來長期機會，細心選股較以往任何時候更加重要。

作者：
柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資主管Elizabeth Soon
柏瑞投資亞洲（日本除外）股票基金經理、高級副總裁陳欣欣
柏瑞投資印度股票投資主管Huzaifa Husain

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 柏瑞投資

欄名 : 柏瑞有理

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