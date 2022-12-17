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【市場攻防戰】迎戰電子遊戲攻勢　樂高3招收服大人小朋友

14:00 2022/12/17

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樂高港澳台總經理曾憲文坦言，面對數碼時代的洪流，最重要是要懂得主動求變。

近年電子遊戲盛行，瓜分孩童玩實體玩具的時間，傳統玩具業務大受考驗。不過，作為丹麥玩具商巨頭樂高（LEGO）未因此而放棄，反而積極祭出各種行銷策略，如：1)主動求變數碼化、2)舉辦親子體驗活動、3)夥電商拓銷售渠道等，來吸引及保住客群，也促使品牌不但屹立不倒，甚至於疫情肆虐下，再創營收高峰。

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源於丹麥小鎮比隆（Billund）的樂高，今年走到第90個年頭。於現今的數碼時代中，仍能靠積木屹立至今。根據樂高早前公布2022上半年財報指，盡管面臨經濟不確定性，但今年上半年銷售仍錄得雙位數增長，收入增長17%至270億丹麥克朗（約297億港元），成績亮麗，其實一切都來之不易。

樂高港澳台總經理曾憲文（Ivan）日前接受本報專訪時提及，智能手機、遊戲機等電子產品近年已成為大人及小朋友的最愛，他也坦承自己愛用手機上網、看YouTube影片等。

所以對於傳統玩具商來說，這是必修的學科。「面對數碼時代的洪流，我認為最重要是要主動求變，將樂高融入科技中，或許有不一樣的效果。」

不過，將樂高直接帶入網絡世界，變成電子遊戲又是否個好方法？Ivan就認為，雖然目前樂高最核心的目標客群都是兒童，

但要緊記真正付款的是一眾隱藏顧客，即小朋友背後的父母。

所以，在吸引兒童目光的時候，也要獲得家長的青睞。

迎合父母需求　也要滿足孩子

他提到，盡管電子遊戲很吸引到小朋友的目光，但許多父母會更希望孩子可以遠離電子產品，多訓練大腦加強創意。因此，該企必須設法來迎合父母需求，同時也要滿足孩子。

最終，樂高決定透過組裝積木的過程下手，不但將組裝說明書變成動態影片，讓小朋友及父母更好理解。此外，也推出了與任天堂合作的產品《超級瑪利歐》系列，將電子及實體遊戲結合，Mario積木人偶具備NFC功能，進行關卡時，會感應到關卡內容，例如吃金幣、到達終點等，而胸前的屏幕就可顯示收集到的金幣，以及遊戲剩餘時間。

孩童盼與父母玩樂　設「玩樂跑」助促進感情

要吸引及留住客戶，除了要適時革新，迎合市場需求外，Ivan也認為，實體活動仍然扮演行銷策略中的重要角色。他再次重申，品牌看重體驗和互動，「最直接能夠接觸到客戶，客戶又最直接能夠了解到我們，就是透過舉辦實體活動。」他也提及，舉辦實體活動的準則和主題方式，也會將市場的情況及需求納入考量之一。

例如該企早前進行的Play Well研究報告顯示，84%的香港小孩希望能與父母有更多玩樂時間，同時37%的香港父母承認家庭玩樂的時間不夠。因此，Ivan與團隊便決定針對相關情況，上月初就在西九文化區藝術公園舉行「樂高90周年玩樂跑」，除了跑步，也設有打卡區域、投玩樂高豆等遊戲，「舉行相關活動除了作營銷外，最主要還是希望可讓家長與小孩能夠有更多相處的機會，有更多的互動。」而最終活動吸引超過1.1萬人參與，其中超過7成為家庭客。

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銷售渠道方面，Ivan強調實體店依然重要，但同時因應後疫情時代市場的變化趨勢，而拓展更多的網上銷售方法，包括目前已與HKTVmall合作，提供更多方法予客戶購買產品，並接觸更多潛在客戶。

【疫市營商】煲呔店生意疫市升5成　香港男士獨愛鑽石款（有片）

記者：曾曉汶

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