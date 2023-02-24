【盈喜盈警】貓眼娛樂料去年純利最多跌8成　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

▲ 2022即將完結，各上市公司陸續公布今年度盈警及盈喜。

企業陸續公布截至12月年度或季度業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近月公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

五菱汽車 （00305） 發盈喜，預期截至去年底止全年錄得4200萬元人民幣純利，2021年同期虧損2414.8萬元人民幣。集團指，新能源汽車業務改組項目的利潤，及新能源汽車業務之政府補貼收益，為業績帶來貢獻。

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美圖 （01357） 預期，截至2022年底純利介乎8500萬至1.3億元（人民幣，下同），去年同期為虧損4450萬元。集團指轉虧為盈，歸因去年非上市少數股權的金融資產的公允價值收益介乎約4.85億至5.65億元2021為1.84億元，主要是基於一家被投公司於去年強勁業務表現， 為國內線上和線下護膚品業務。另外，集團預期就已購買加密貨幣於去年確認減值虧損約2.85億元。

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協鑫科技 （03800） 發盈喜，預期截至2022年12月底全年淨利潤增長不少於2.04倍至155億元（人民幣，下同），去年同期淨利潤為51億元。集團指期內淨利潤顯著增長，歸因全球光伏行業持續高景氣度，晶硅產品供不應求，量價齊升，顆粒硅盈利優勢凸顯。

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飛天雲動 （06610） 即將發布掛牌後首份業績，預期截至2022年12月底全年除稅前利潤介乎2.1億至2.6億元人民幣（人民幣，下同），較2021年同期8710萬元，增約1.41倍至1.98倍；收入介乎10億元至11億元，較2021年同期增5.95億元，增約68%至84.8%。

飛天雲動指出，上市開支及人民幣升值的匯兌虧損雖對集團除稅前利潤有負面影響，集團收入及除稅前利潤仍增加歸因，集團增強現實際虛擬現實營銷服務及AR/VR內容業務收入增加；AR/VR業務擴張以及整體毛利率增加。

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中國石墨 （02237） 公布，預期錄得稅後純利不少於7600萬元人民幣，按年增長不少於42%；及經調整稅後純利不少於8000萬元人民幣，按年增長不少於52%。

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歐康維視生物 （01477） 公布，預期去年度的收入總額約1.55億元至1.59億元人民幣，按年增長約176%至183%；及毛利總額約1億元至1.03億元人民幣，按年增長約171%至179%。

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英恒科技 （01760） 公布，預計去年錄得的純利較2021年2億元人民幣純利按年增不少於100%，主要旗下新能源汽車的核心解決方案持續強勁增長，再加上智慧駕駛及汽車網聯解決方案高速的增長持續增長帶來的收益。

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中糧家佳康 （01610） 預期，去年錄得生物資產公允價值調整後溢利約2.5億元至3.9億元人民幣，而2021年度生物資產公允價值調整後的虧損約為4.6億元人民幣。

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中航科技 （02357） 公布旗下中航光電的業績快報，全年錄得27.2億元人民幣純利，按年升36.8%；收入約158.39億元人民幣，按年增長23.1%，主因是公司推進戰略協同，產業發展新格局加速成型；基本每股盈利1.7326元人民幣，按年升近33%。

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基石藥業 （02616） 發盈喜預告，預計2022年純利4.75億元人民幣，按年升95%。公司指，收入的增長歸於已上市產品（包括精準治療藥物銷 售額及舒格利單抗的特許權使用費收入）收入大幅增長，料該部分收入不少於3.9億元人民幣，按年升140%。另外，公司稱，現金、現金等價物及原到期日超過三個月的定期存款結餘預計將超10億元人民幣。

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海普瑞藥業 （09989） 發盈喜預告，按中國會計準則計算，預計2022年純利介乎6.17至7.73億元人民幣，按年上升156.2%至221%；扣除非經常性損益後的淨利潤介乎6.22至8.1億元人民幣，按年上升590%-798%；每股盈利介乎0.4205至0.5268元人民幣，2021年同期為0.1641元人民幣。

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山東黃金 （01787） 預計，全年純利介乎10至13億元人民幣，去年淨虧損1.94億元人民幣，實現扭虧為盈；扣除非經常性損益後的淨利潤為10.63至13.63億元人民幣。公司稱，有效應對去年所屬省內礦山因受安全檢查而造成產能和利潤下降的不良影響，同時，公司所屬礦山擴能增產，實施舉降本增效，提升管理水平，生產經營情況持續向好。

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中遠海運 （01138） 預期，2022年淨溢利介乎12.8至15.8億元人民幣，2021年同期為淨虧損49.9億元人民幣；集團指轉賺歸因去年受俄烏沖突影響，國際石油貿易發生結構性變化，油輪運距增長以及美國戰略石油儲備的釋放刺激運輸需求。中小型油輪為行業結構改變的主要受益船型，運價表現強勁；超大型油輪（VLCC）受益於油輪整體景氣度好轉，以及跨洋長航線階段性增長，運價第三季度顯著復蘇並迅速攀升。本集團充分發揮運力規模可觀、經營方式靈活，及船型多元化優勢，有效捕捉市場機遇。2022年，集團外貿油輪毛利約14.7億元人民幣，按年增約2.2倍；及2） 本公司擬優化企業分紅安排，集團境外附屬公司未分配利潤為基礎計提遞延所得稅負債，同時確認當期所得稅費用，合計約6.5億元人民幣。

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凱萊英 （06821） 預期，2022年淨利潤增約2.1倍至介乎32.9億至33.5億元人民幣；扣除非經常性損益後增逾2.4倍至介乎31.9億元至32.4億元人民幣，基本盈利介乎9元至9.2元。集團期內業務增長多倍歸因客戶及項目數量增加，營業收入料介乎101.1億元至103.5億元人民幣，按年增約1.2倍，以及小分子業務收入預計增幅相若，新技術應用佔比增加，推動盈利能力，新興業務板塊收入料增1.5倍；國內是次收入料增1.4倍。

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中國神華 （01088） 預期，2022年全年利潤介乎719億至739億元人民幣，按年增約39.3%至43.2%，去年同期約516.1億元人民幣。神華業績增加歸因，集團貫徹落實保障能源供應政策及要求，保障煤炭能源安全，核增煤礦產能，加強生產組織，商品煤價量齊升；煤電保電力穩定，新增投運機組，優化機組運行，售電量和價格增長；強化公司治理，嚴控成本增長，提升資產質量，煤電運化一體化產業鏈競爭力持續鞏固，經營業績實現增長；2）神華平均所得稅稅率按年下降；3）集團對聯營企業的投資收益按年增長。

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贛鋒鋰業 （01772） 預期，2022年全年淨利潤介乎180億至220億元人民幣，按年增2.4倍至3.2倍，2021年同期為52.3億元人民幣；每股收益從3.73元增至約8.93元至10.92元人民幣。集團淨利潤大增歸因全球新能源業務快速發展，下游客戶對鋰鹽需求強勁，帶動售價按年大幅上漲；期內動能電池及儲能產業市場持續增長，集團鋰電池板塊產銷明顯提升。

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京東 （02618） 旗下德邦物流（滬：603056）預期全年淨利潤介乎6.4億至6.7億元人民幣，按年增加3.4倍至3.5倍；扣除非經常性損益後介乎3億元至3.3億元人民幣；2021年錄淨虧損約2.1億元。

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醫思健康 （02138） 預期，截至12月止第三財季整體銷售額將按年增不少於8%至10億元；醫療服務銷售額上升不少於39%；港澳美學醫療、美容及養生服務銷售額按年跌不多於17%，內地不多於50%；其他地區跌不多於8%，醫思健康解釋下跌因放寬防疫以致出境旅遊增加，本地消費疲軟；高通脹及利潤上升以致市場對經濟前景悲觀，零售表現低迷，以及內地爆新冠疫情。

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中鋁國際 （02068） 預期，2022年將轉虧為盈至約9500萬元至1.4億元人民幣，撇除非經常性損益為3.8億元至4.3億元，去年同期為淨虧損9.5億元及扣除非經常性損益為10.3億元。集團表示轉虧為盈因集團強化生產經營管理，嚴控成本費用，優化融資結 構，進一步加強債權管理及大力清收欠款；其中投資收益因處置附屬公司雲南彌玉高速公路投資開發有限公司股權。

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中石油 （00857） （滬：601857）發盈利預告。中石油預計，2022年淨利潤達到1450億至1550億元（人民幣，下同），與2021同期相比，將增加人民幣528億元到628億元，按年增幅介乎57%至68%。詳情可看【下一頁】

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上海復旦 （01385） 預期2022年營業收入介乎34.3億元至36.3億元人民幣（人民幣，下同），按年增33.1%至40.9%；純利介乎10.2億元至12億元，按年增98.3%至1.33倍；撇除股份支付（涉約1.26億元）損益後，淨利潤為6.2億元至8億元，按年增1.17倍至1.51倍；扣除非經常性損益則為9.5億元至11.3億元，按年增1.14倍至1.54倍。上海復旦期內收入及淨利大增歸因產品結構調整，鞏固業務，開拓新客，以致產品線收入增長；存儲類產品需求減少，價格下跌以致存貨跌價準備計提增加。

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利華控股 （01346） 預期2022年全年純利料增1.3倍至1000萬美元（折合約7800萬元），2021年為430萬美元（即約3354萬美元）。利華指去年純利大增歸西方服裝需求疫後持續反彈；期內獲新客戶；以及行業領先產品系列能滿足新零售速度、訂單數量及原產國靈活性需求，以致客戶採購份額增加。

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中海油 （00883） 發盈喜，預期淨利潤介乎1396億元至1436億元人民幣（人民幣，下同），按年增99%至1.04倍；撇除非經常性損益，淨利潤料為1383億元至1423億元；按年增約1.03倍至1.09倍。中海油表示，期內盈利大增歸因抓住油價上漲機遇，堅持穩中求進，推進油氣增儲上産，提質增效升級，鞏固成本核心競爭力，提升價值創造能力。

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福耀玻璃 （03606） 公布，按中國會計準則計算，預計歸屬於股東的淨利潤介乎47.19億元至50.34億元人民幣，按年增加50%至60%。福耀稱，受益於期內主要的外匯幣種美元的升值，形成匯兌收益，增加公司去年度淨利潤。

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天齊鋰業 （09696） 公布，按中國會計準則計算，預期去年錄得純利介乎231億至256億元人民幣，按年急增約10至11倍；扣除非經常性損益的盈利則介乎221億至245億元，按年升約16至17倍。公司預計，去年營業收入按年大幅上升，主要受惠全球新能源汽車景氣度提升，及鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單增加等，主要鋰產品銷量和銷售均價均按年明顯增長。

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中國油田服 （02883） 宣布，截至去年12月底，預期去年純利為人民幣21億元到人民幣25億元，按年增加 571%到699%，公司稱，各板塊主要業務線作業量及裝備使用率按年上升，拉動收入上漲，有效緩解因全球通脹和油價持續高位影響帶來的成本壓力，多重因素拉動淨利潤增長。

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飛達帽業 （01100） 宣布，截至去年12月底，預期去年純利不會少於1.8億元，按年增長約40.5%，公司解釋稱，純利增長主要因製造業務分部銷售額大幅增長所導致。

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中國建築興業 （00830） 預計去年溢利按年增加不少於40%至約4.1億元。溢利增加主要是由於相比2021財政年度，幕牆工程業務的營業額和溢利提升。

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朗生醫藥 （00503） 預期2022年全年純利料增8倍至720萬美元（折合約5616萬元），2021年為90萬美元（即約702萬美元）。朗生醫藥指去年純利大增歸因針對終端市場下沉及增加醫院覆蓋率至銷售調整策略見成效，導致銷售額及毛利增加；2021年純利為擁有人應佔溢利是微利，若以2022財年的經營溢利與2021年比較，預期增長率約1.6倍。

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中國同輻 （01763） 預期，2022年全年預期收益約60.2億元至62.7億元人民幣（人民幣，下同），按年增17%至22%；純利為3.76億元至3.99億元，按年增13%至19%。中國同輻表示收益及純利增長歸因集團藥品及放射源業務保持穩定增長，放射治療設備業務更現快速增長。

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中石化油服 （01033） 預期，全年純利按年增1.56倍至4.6億元人民幣，扣除非經常性損益後淨利潤約3.8億元，集團歸因去年國際油價整體上行，其中佈蘭特汽油按年增39.7%；公司持續加大上游勘探開發投資，油田服務持續復甦。

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中國電力 （02380） 預期，2022年全年純利介乎23億元至27億元人民幣，去年同期為虧損，集團業績改善歸因光伏及風力發電產生收入及經營利潤大幅上升；出售新能融合（北京）六成股權收益約6.5億元人民幣；收購23間公司獲收益15億元人民幣。

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佐丹奴 （00709） 預期，2022年全年淨利潤2.4億元至2.7億元；按年增26%至42%，超出早前8月預期介乎1.43億元至1.73億元達56%至68%，集團表示淨利大幅增長歸因東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場銷售增長、精簡集團業務、有效成本控制措施及品牌能力。

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中電華大科技 （00085） 預期，全年溢利介乎5.11億元至5.57億元，去年為1.25億元，集團溢利大增歸因開拓智能網聯車及物聯網安全芯片應用市場及新客戶，以致收入增加，及集成電路產能持續緊缺導致智能卡芯片產品價格上漲，毛利率上升。

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【盈警】

貓眼娛樂 （01896） 預計，截至去年底止，全年收入錄得介乎約22.7至23.7億元人民幣，按年跌約28.7%至31.7%；純利介乎7000萬至1.2億元人民幣，按年下跌約67.4%至81%。公司稱，收入及利潤下滑主要是由於去年全國多地爆發新冠 疫情，致使線下文娛行業受到嚴重衝擊。

中渝置地 （01224） 預期，截至去年底止，全年將錄得估計約20億元虧損，去年則錄得約4.9億元盈利。中渝置地解釋指，由於内房地市場的信貸危機，導致須作預期信貸虧損撥備，及年內英國的投資物業因加息週期而產生公平值虧損所致，合計金額約25億元，其性質為非現金及未變現。

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華潤醫療 （01515） 預期，截至12月底全年集團母公司擁有人應佔利潤按年跌65%，合計經營虧損和減值約2.2億元（人民幣，下同）歸因集團於2021年收購淮安市淮陰醫院股權所產生的經營虧損和減值虧損約6000萬元，一次性非現金性質包括應收賬款減值約5000萬元，商譽減值約1.1億元；以及由於報告期內人民幣錄得較大幅度貶值形成的匯兌損失所致，未償還境外債涉22億元，折合虧損約1.6億元，亦為非現金性質。董事會相信集團整體正處於理想業務擴張及發展階段。

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眾安在綫 （06060） 發盈警，預期集團於去年度錄得歸屬於母公司股東的淨虧損約13億至15億元（人民幣，下同）範圍內，而集團前年錄得純利逾11.6億元。眾安在綫指，去年該公司錄得總保費收入約236.5億元，按年增長約16%。去年度公司承保業務的綜合成本率預計較前年度進一步改善。集團錄得淨虧損，歸因（i）投資收益大幅下降，一方面由於去年資本市場整體低迷，另一方面由於集團自去年初採用香港財務報告準則第9號「金融工具」以替代香港會計準則第39號「金融工具：確認和計量」，進而導致投資收益對當期歸屬於母公司股東的淨利潤的貢獻減少約10億至12億元範圍；及（ii）去年美元兌人民幣滙率上升，導致集團以美元計價的應付債券產生未實現的滙兌損失。

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亞太資源 （01104） 發盈警，料截至去年底，半年錄得虧損介乎2000萬至9000萬元，2022財年同期虧損約2.75億元/公司稱，期内虧損有所減少，主要基於期内主要聯營公司Mount Gibson Iron Limited （MGX）權益減值虧損大幅減少所致。

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永勝醫療 （01612） 發盈警，料截至去年底，全年錄得介乎1500萬元至2000萬元虧損，2021年同期則錄得6070萬元純利。公司稱，預期錄得綜合淨虧損主要基於：（1）期内滯銷及或陳舊存貨撥備大幅增加；（2）呼吸產品分部收入按年减少41.2%至2.51億元；及（3）繼續投入大量資源於技術創新、工藝開發、商業製造、法規及質量保證。

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百盛商業 （03368） 發盈警，料截至去年底，全年虧損擴大至4.15億元人民幣，2021年錄得年度虧損170.6萬元人民幣，主要歸因於新冠疫情在内地再度爆發，及在期内相關的防控 隔離措施的影響所致。

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舜宇光學 （02382） 發盈警，料截至12月底全年純利介乎22.45億至24.94億元人民幣，較去年同期的49.88億元人民幣按年減少50%至55%。舜宇解釋期內純利大減歸因，疫情反覆、芯片短缺、俄烏衝突、通貨膨脹及全球經濟不確定下，智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈「降規降配」趨勢，導致本集團手機鏡頭及手機攝像模組出貨量按年下降，加大均價及毛利率壓力。

另外，舜宇2018年1月23日發行的6億美元債券產生未變現外匯虧損約3.53億元人民幣，為非現金項目。

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中再 （01508） 預期，去年淨利潤按年減少60%至70%，2021年淨利潤為59.54億元人民幣。集團指出，去年業績預減歸因新冠疫情反彈、地緣政治衝突、宏觀經濟承壓等因素影響，資本市場大幅波動，投資收益按年下降； 以及個別非控股企業投資蒙受較大損失。

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招商局置地 （00978） 預期，2022年全年淨利潤按年減少約40%，2021年同期約5.6億元人民幣。集團指淨利潤減少歸因期內中低毛利率項目佔比較高，以致毛利率下降，以及非全資附屬公司項目佔比增加，以致淨利潤減少。集團認為現時基本面良好，資源將持續聚焦香港、南京及重慶等地。

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康健國際醫療 （03886） 預期，2022年全年綜合溢利介乎3000萬元至5000萬元，2021年為7510萬元。集團解釋溢利減少歸因其聯營公司從4050萬元轉虧；投資物業公平值虧損，2021年為收益4770萬元；補償大幅減少。

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電子煙生產商華寶國際 （00336） 預期，2022年全年稅前虧損介乎5.41億至7.2億元人民幣，去年同期為稅前利潤11.47億元人民幣。集團指去年轉虧歸因：1） 煙用原料業務板塊中的再造煙葉料錄商譽減值虧損介乎2.97億元至3.28億元人民幣；及 2） 從事調味品生産、銷售、營銷及分銷的嘉豪食品及其附屬公司預計錄得商譽減值損失介乎11.49億至12.05億元人民幣。撇除相關商譽減值損失，集團稅前利潤介乎8.13億元至9.05億元人民幣，按年下降約37.2%至43.6%。

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九龍倉集團 （00004） 及九龍倉置業 （01997） 預期，去年度可能轉為錄得虧損。九倉於2021財年盈利為60.2億元，九置期內盈利為43.9億元。

九倉解釋，內地發展物業市場在2022年整年間非常疲弱，銷售量和價格均大幅下跌，銷售確認金額亦受到影響，因此有必要作出非現金及未變現減值撥備。

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九置則指，香港投資物業的資本價值一直疲軟，根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結果顯示，2022年度的重估虧損總額，可能是該年度首六個月所錄得的兩倍以上。

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俄羅斯礦石開採商鐵貨 （01029） 發公告指，預計2022年全年虧損9000萬至1億美元，而2021年同期則賺1.34億元，原因是期內錄得大額資產減值虧損，同時鐵礦石市價大幅減少等，詳情可看【下一頁】。

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本地餐飲集團皇璽 （08300） 預期，截至去年12月止，集團9個月虧損擴大至1400萬元，2021年同期為340萬元。集團解釋虧損擴大歸因，新冠疫情期間收益大幅倒退，旗下兩所餐廳於2021年結業，未有貢獻去年收益，2021年以涉出售物業的一次性收益；以及有分店於8月因搬遷停業；新冠相關租金寬減按年減少。

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永旺 （00984） 預期，截至去年12月底止，全年虧損介乎2.3至2.7億元，2021年同期為4.7億元，收窄約42.5%至51%；集團指虧損減少歸因，1）透過調整產品結構、優化店鋪網絡、加強宣傳推廣、優化系統、簡化流程等策略，提高整體營運效益； 2）持續提升自有品牌商品（如TOPVALU和 HomeCoordy）銷售份額，增加直接進口商品種類，優化及豐富商品組合，實現毛利率改善； 3）因應不同市場需求開設相應店鋪，包括AEON STYLE、Daiso Japan、Mono Mono生活百貨專門店及 KOMEDA'S Coffee店；同時抓緊市場機遇，利用期內港府發放消費券機會，提升收益；以及4）期內使用權資產、物業、廠房和設備及商譽確認的減值虧損總額按年減少。

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國泰君安國際 （01788） 預期，截至去年12月底止，全年收入逾22億元，按年少約44.4%；稅後淨利潤介乎7000萬至9000萬元，去年同期約11億元。集團指出，去年做市與投資、經紀、企業融資等業務表現下滑。

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永安 （00289） 預期，截至2022年12月底止全年虧損約3.04億元，2021年為溢利約5.53億元；集團虧損歸因去年投資組合未實現虧損約2.59億元、投資物業估值虧損約3.66億元，撇除相關損失，永安基本溢利約7580萬元，2021年基本溢利為4.2億元。

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魏橋紡織 （02698） 預計，截至去年12月底止全年，錄得虧損約16億元人民幣。公司稱，受疫情不斷反覆，國內外紡織市場持續疲弱， 紡織品需求整體下降，使得公司訂單相應減少。另外，由於原材料煤炭價格在高位震盪，電力成本大幅上漲，供電協議的毛利減少。

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鋁產品製造商中國宏橋 （01378） 發盈警，預計截至去年底純利按年減少4成，公司稱，原材料採購價格上漲幅度大於鋁產品銷售單價的上漲幅度，從而使得年內毛利下降。另外，受累於人民幣大幅貶值影響，去年計提大額匯兌損失，導致 期內純利下降。

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希慎興業 （00014） 發盈警，預計2022年虧損12億元，而2021年則錄盈利13.83億元。希慎興業解釋，盈利下跌主要受累期內錄得投資物業公平值虧損32.5億元，而2021年則只錄7.2億元相關虧損。詳情可看【下一頁】

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捷榮國際 （02119） 預期，截至去年底純利介乎4550至5050萬元，2021年同期為8020萬元。集團解釋純利減少歸因去年上半年爆發第五波疫情及內地封鎖措施，以致收益按年少7090萬元；去年供應鏈問題以致原材料價格持續上漲，成本增加，毛利減少6420萬元。

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玖龍紙業 （02689） 發盈警，截至2022年12月底止半年，錄得虧損介乎12.5億元人民幣至14.5億元人民幣，去年同期純利為27.7億元人民幣。公司指，期内虧損的原因為：（1）疫情對國內市場造成不利影響；（2）俄烏衝突導致全球高通脹；及（3）產品售價大幅下降，而原材料成本和銷量保持相對穩定，導致本期間毛利率大幅下降。

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天虹國際 （02678） 發盈警，預計去年全年純利按年下跌逾9成，2021年同期純利為21億元。天虹指，純利減少主要歸因原材料價格及產品售價下跌以及2022年市場對紗 線需求有所減弱所致。另外，由於人民幣貶值，預計期内將錄得若干匯兌虧損。公司提醒，業績可能受到市況影響，包括但不限於棉花市價、中、美外交政策及人民幣匯率影響。全年業績將於今年3月底前公布。

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思摩爾 （06969） 發盈警，預期去年全年經調整淨利為23.9億至29億元人民幣，按年跌46.8%至56.2%。思摩爾指，淨利減少歸因1）去年來自中國市場和美國市場的收入下降；2）毛利率按年下降，主因去年對個別大客戶下調產品價格，同時，毛利率較低的一次性霧化業務有較大增長，佔整體業務的比重有所上升；3）去年度研發支出較上年同期有較大幅度增加；4）管理費用、銷售費用較上年同期有較大幅度增加。

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中國太平 （00966） 發盈警，預期2022年全年純利按年減少64%，2021年同期為75.14億元。太平指出去年溢利減少歸因去年境內外資本市場持續波動影響，令集團已實現投資收益按年下降。太平將持續實施高質量發展戰略，堅持穩中求進、守正創新、價值導向，保險業務保持平穩健康發展。中國太平收報10.92元，升0.9%。

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中聯重科 （01157） 公布2022年業績預告，按中國會計準則計，預計全年純利介乎22.5億至24.5億元人民幣，按年下降60.9%至64.1%；基本每股收益介乎0.28至0.3元人民幣，去年同期為0.76元人民幣。公司指，國內多地疫情反覆，對基建和房地產等領域項目開工及工程機械行業銷量、運輸及海外物流帶來衝擊；去年房建竣工及新增開工走弱，影響工程機械的需求；原材料價格高位震盪，工程機械行業競爭加劇，導致產品毛利率按年有所下滑。

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好孩子國際 （01086） 公布2022年業績預告，預計全年將錄得介乎1000萬至5000萬元純利，去年純利為1.27億元。公司指，純利的減少主要由於中國持續的疫情相關封鎖、全球供應鏈紊亂，及去年第四季度美國主要零售商的整體去庫存而導致收益下降。

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上海電氣 （02727） 公布業績預告，按中國會計準則計算，預計2022年全年淨虧損介乎32至38億元人民幣，2021年同期淨虧損99.88億元人民幣；扣除非經常性損益的淨虧損為42至49億元人民幣，去年同期淨虧損118.0億元人民幣。公司指，期内虧損原因基於（1）受疫情影響，生產經營相關成本增加；（2）部份海外工程業務建造成本大幅增加、應收款項回款不及預期；及（3）受資本市場影響，公司持有的以公允價值計量的金融資產價值產生波動。

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馬鞍山鋼鐵 （00323） 預計，2022年全年淨虧損8.93億元人民幣，2021年同期純利53.32億元人民幣；扣除非經常性損益的淨虧損為11.76億元人民幣。公司稱，受國際形勢複雜嚴峻、國內疫情多點散發等因素影響，鋼 鐵行業需求減弱、鋼價下行，生產所需主要原燃料價格高企，疊加環保因素，鋼企生產經營面臨較大挑戰，同時公司也實行環保限產要求及鋼鐵高爐大修帶來的不利影響，導致經營業績出現虧損。

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順豐（深：002352）旗下分拆業務順豐同城 （09699） 預期，去年淨虧損按年減少50%以上，虧損約9億元人民幣。集團預期虧損減少歸因提供優質、高效及穩定的即時配送服務，致力構建健康業務結構，深耕餐飲、零售等全品類、下沉市場及個人服務等多元化服務場景，帶動集團全年收入實現良好增長，釋放網絡規模經濟效應；2）通過差異化服務牽引高價值訂單、科技驅動全面統籌調度實現運力網絡更優效能，以及持續精益化管理完善運營質量等舉措提升資源投入產出效率，改善去年毛利及毛利率。

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康希諾生物 （06185） 發布盈警，預期去年全年淨虧損8.3億至9.96億元（人民幣，下同），預期扣除非經常損益淨虧損9.45億至11.34億元人民幣。康希諾指出，公司新冠疫苗產品銷售收入大幅下降，同時因商業化進程，使銷售費用增加，以及對存在減值跡象的新冠疫苗相關存貨計提減值，導致虧損。

康希諾指出，國內外新冠疫苗市場環境發生較大變化，需求量較去年同期呈大幅下降趨勢，全球新冠疫苗接種增速放緩，且部分地區呈現供大於求的情況，市場競爭亦不斷加劇。

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海螺水泥 （00914） 預期，2022年淨利潤將按年減少50%至58%，介乎139.73億元至166.33億元人民幣，2021年同期為332.67億元。集團預期淨利潤減少歸因去年內房市場下行及疫情反復影響，內地水泥市場需求下滑，以致水泥產品價量按年下跌；以及煤炭及電價上漲，產品成本按年上升。

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諾誠建華 （09969） 預期，2022年全年淨虧損按年擴大13.1倍至9.1億元人民幣，扣除非經常性損益淨虧損16.7倍至9.5億元人民幣。集團指利潤減少歸因期內加大研發投入，當中剔除Incyte Corporation首付後，2022年研發投入按年加大約27%；期內未實現匯兌損失約3.1億元人民幣，剔除相關因素後淨虧損僅增6.3%。

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上海石化 （00338） 預期，截至2022年12月底止全年轉虧，至介乎26.05億至31.84億元人民幣；扣除非經常性損益虧損約25.57億元至31.25億元人民幣。集團表示，全年業績明顯下滑歸因原油價格大幅上漲，產品價格平均漲幅不及原油價，原油加工量按年大幅下降，以致上海石化毛利減少及投資收益大幅下降。

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黛麗絲 （00333） 預期，截至12月底上半年將錄淨虧損不多於1800萬元，去年同期為淨溢利440萬元，銷售收入按年跌34%。集團預期虧損受收入下跌所致，其美國主要客戶受高庫存水平和消費者需求下跌以致對集團需求大幅減少。

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四環醫藥 （00460） 預期，去年度錄得收益按年下降不低於25%，虧損金額不超過26億元人民幣。集團指，收益下降是由於多重原因疊加所導致，主要包括：醫藥行業政策變化對集團醫藥產品銷售的影響、宏觀經濟下行壓力、全球地緣政治衝突對供應鏈造成的衝擊、持續新冠疫情及應對措施對集團的生產經營及研發項目的影響。

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復星國際 （00656） 預期，2022年收入按年增10%至1612.9億元；利潤則按年下降逾80%至少於20億元。復星國際解釋，去年疫情反覆及國際資本市場震盪下行，導致企業成本高企及二級資本市場投資浮虧增加，令集團整體產業運營及產業投資受影響。

復星指，隨2023年國際商貿往來恢復常態化，管理層預計業務將現復蘇。復星國際將進一步聚焦家庭消費產業，深耕全球化運營，為全球家庭提供優質產品和服務。

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新世界 （00017） 旗下新世界百貨中國 （00825） 預期，截至2022年12月底上半財年虧算不多於1.72億元，2021年同期為盈利4100萬元；集團期內虧損歸因期內新冠疫情持續及外匯虧損增加。

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中集 （02039） 預期，截至2022年底淨利潤介乎30億元至38億元人民幣，2021年為66.7億元，跌幅達55%。中集表示業績按年下降歸因1）2021年經濟速度，市場對集裝箱需求處歷史高位，價量齊升，以致2021年基數較高；地緣政治、海外通脹加劇及歐美加息以致經濟放緩，集裝箱需求趨正常，以致業績下滑；2）集團終止馬士基集裝箱工業股權需支付和解費用，涉8500萬美元（約6.6億元），為非經常性損益。

中集展望今年將積極拓展業務優勢，將裝備製造與服務深度融合，重點挖掘國內市場產業機遇，努力構建全新及穩定的本集團業務增長點，深入貫徹新發展理念，聚力高質增長：通過强化科技創新、打造智慧產品、推進智能製造，保持並提升現有產品優勢，打造卓越營運示範企業。

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中國建材 （03323） 預期，截至去年底權益持有人應佔利潤將較2021年下降約50%，為約162.2億元人民幣。集團認為全年利潤大減歸因要產品水泥、商品混凝土、石膏板和玻璃纖維銷量下降；水泥、商品混凝土的銷售價格下降，煤價上升以致水泥單位銷售成本上升，及中國建材按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅減少所致，當中部分被資產處置收益增加所抵銷。

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申萬宏源（香港） （00218） 預期，截至去年12月底止年度，綜合除稅後虧損介乎8.4億元至8.88億元，而去年同期則錄得綜合除稅後虧損9600萬元。公司指，受疫情、地緣政治及貨幣政策收緊等不利因素，2022年全球經濟呈下行趨勢，香港資本市場持續低迷，導致整體收入有所下降。另外，受債券市場震蕩影響，機構服務及交易業務之債務類產品預期信用損失撥備進一步增加，而該預期信用損失並非實際已發生損失。

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弘業期貨 （03678） 預期，去年淨利潤按年下降約77.5%至84.98%，至1,205萬元至1,805萬元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤按年跌約83.36%至91.14%，至695萬元至1,305萬元人民幣。公司指，期內經紀業務手續費及佣金淨收入按年下滑，金融資產投資出現一定虧損，導致整體業績按年下滑幅度較大。

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惠理集團 （00806） 預期，去年合併虧損預期約5.45億元，2021年為盈利4.58億元。惠理指虧損歸因去年管理費總額因集團管理資產規模下降，而下調至約5.5億元，較2021年底止的9.27億元按年跌約41%。此外，集團旗下管理的大部分相關基金因未能超越其先前的新高價或基準回報，以致表現費總額收入大幅減少，由2021年底2.01億元，到去年未經審核估計僅100萬元。惠理亦提到年內市場狀況表現疲弱，公司的投資錄得公平值虧損淨額約3.2億元，2021年同期則錄得收益1.31億元。於2022年12月底，公司的投資包括初投資本投資，向旗下基金的投資及其他投資。

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亞洲水泥（中國） （00743） 預期集團於截至2022年12月31日止年度未經審核的權益持有人應佔利潤將較2021年同期減少約75%。董事會認為上述預期減少主要由於在此期間集團產品銷量及售價下降，同時煤炭成本上漲所致。

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永達汽車 （03699） 預期，2022年全年純利按年少43%，集團歸因新冠疫情對公司營運影響嚴重，新車銷售及售後服務按年減少及毛利率下降，以致股東應佔合併淨利潤按年下跌。

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國藥 （01099） 旗下中國中藥 （00570） 宣布，截至去年12月底，預期公司去年淨利潤按年下降60%-70%，主要由於：（1）中藥配方顆粒國家標準及省級標準公佈及備案品種不足，終端組方受限，影響期内銷量；（2）部分醫療機構為應對中藥配 方顆粒新政策實施，在2021年年末儲備了較充足的企標產品，導致期内終端需求減少； （3）中藥配方顆粒國家標準實施後，生產成本較大幅度增加，終端價格調整未完全到位； 及（4）期内新增對產品保護權無形資產攤銷及計提資產減值準備的影響。

公告及通知

圓通國際 （06123） 預期，2022年全年收益將錄跌幅，其中純利將按年減少約50%，集團歸因去年俄烏戰爭以致周邊經濟衰退；航運及海運客戶需求均下降；下半年因艙位供應增加以致運費收入減少，以及為保持競爭力以致毛利下降。

公告及通告

卡撒天嬌 （02223） 以首11個月經營數字推算，預期截至去年全年純利將較2021年跌六成，2021年純利為1193.6萬元。

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美聯 （01200） 預期2022年首11個月，錄得權益持有人應佔綜合淨虧損約為4.8億元，根據集團資料，對比截至去年12月31日止年度之權益持有人應佔綜合淨溢利約1億元，預期集團今年度將錄得權益持有人應佔綜合淨虧損。集團指出虧損歸因去年住宅成交量大跌四成，創1996年以來新低；業主僅作有限度租金寬減；以及買家對未完工樓盤失去信心以致市場環境惡劣。

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記者：宋佩恩