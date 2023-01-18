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【盈喜盈警】天齊鋰業料去年純利按年急增10至11倍 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
企業陸續公布截至12月年度業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近日公布的企業營運數據／盈利預告：
【盈喜】
天齊鋰業 （09696） 公布，按中國會計準則計算，預期去年錄得純利介乎231億至256億元人民幣，按年急增約10至11倍；扣除非經常性損益的盈利則介乎221億至245億元，按年升約16至17倍。公司預計，去年營業收入按年大幅上升，主要受惠全球新能源汽車景氣度提升，及鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單增加等，主要鋰產品銷量和銷售均價均按年明顯增長。
中國油田服 （02883） 宣布，截至去年12月底，預期去年純利為人民幣21億元到人民幣25億元，按年增加 571%到699%，公司稱，各板塊主要業務線作業量及裝備使用率按年上升，拉動收入上漲，有效緩解因全球通脹和油價持續高位影響帶來的成本壓力，多重因素拉動淨利潤增長。
飛達帽業 （01100） 宣布，截至去年12月底，預期去年純利不會少於1.8億元，按年增長約40.5%，公司解釋稱，純利增長主要因製造業務分部銷售額大幅增長所導致。
中國建築興業 （00830） 預計去年溢利按年增加不少於40%至約4.1億元。溢利增加主要是由於相比2021財政年度，幕牆工程業務的營業額和溢利提升。
朗生醫藥 （00503） 預期2022年全年純利料增8倍至720萬美元（折合約5616萬元），2021年為90萬美元（即約702萬美元）。朗生醫藥指去年純利大增歸因針對終端市場下沉及增加醫院覆蓋率至銷售調整策略見成效，導致銷售額及毛利增加；2021年純利為擁有人應佔溢利是微利，若以2022財年的經營溢利與2021年比較，預期增長率約1.6倍。
中國同輻 （01763） 預期，2022年全年預期收益約60.2億元至62.7億元人民幣（人民幣，下同），按年增17%至22%；純利為3.76億元至3.99億元，按年增13%至19%。中國同輻表示收益及純利增長歸因集團藥品及放射源業務保持穩定增長，放射治療設備業務更現快速增長。
中石化油服 （01033） 預期，全年純利按年增1.56倍至4.6億元人民幣，扣除非經常性損益後淨利潤約3.8億元，集團歸因去年國際油價整體上行，其中佈蘭特汽油按年增39.7%；公司持續加大上游勘探開發投資，油田服務持續復甦。
中國電力 （02380） 預期，2022年全年純利介乎23億元至27億元人民幣，去年同期為虧損，集團業績改善歸因光伏及風力發電產生收入及經營利潤大幅上升；出售新能融合（北京）六成股權收益約6.5億元人民幣；收購23間公司獲收益15億元人民幣。
佐丹奴 （00709） 預期，2022年全年淨利潤2.4億元至2.7億元；按年增26%至42%，超出早前8月預期介乎1.43億元至1.73億元達56%至68%，集團表示淨利大幅增長歸因東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場銷售增長、精簡集團業務、有效成本控制措施及品牌能力。
中電華大科技 （00085） 預期，全年溢利介乎5.11億元至5.57億元，去年為1.25億元，集團溢利大增歸因開拓智能網聯車及物聯網安全芯片應用市場及新客戶，以致收入增加，及集成電路產能持續緊缺導致智能卡芯片產品價格上漲，毛利率上升。
【盈警】
亞洲水泥（中國） （00743） 預期集團於截至2022年12月31日止年度未經審核的權益持有人應佔利潤將較2021年同期減少約75%。董事會認為上述預期減少主要由於在此期間集團產品銷量及售價下降，同時煤炭成本上漲所致。
永達汽車 （03699） 預期，2022年全年純利按年少43%，集團歸因新冠疫情對公司營運影響嚴重，新車銷售及售後服務按年減少及毛利率下降，以致股東應佔合併淨利潤按年下跌。
國藥 （01099） 旗下中國中藥 （00570） 宣布，截至去年12月底，預期公司去年淨利潤按年下降60%-70%，主要由於：（1）中藥配方顆粒國家標準及省級標準公佈及備案品種不足，終端組方受限，影響期内銷量；（2）部分醫療機構為應對中藥配 方顆粒新政策實施，在2021年年末儲備了較充足的企標產品，導致期内終端需求減少； （3）中藥配方顆粒國家標準實施後，生產成本較大幅度增加，終端價格調整未完全到位； 及（4）期内新增對產品保護權無形資產攤銷及計提資產減值準備的影響。
圓通國際 （06123） 預期，2022年全年收益將錄跌幅，其中純利將按年減少約50%，集團歸因去年俄烏戰爭以致周邊經濟衰退；航運及海運客戶需求均下降；下半年因艙位供應增加以致運費收入減少，以及為保持競爭力以致毛利下降。
卡撒天嬌 （02223） 以首11個月經營數字推算，預期截至去年全年純利將較2021年跌六成，2021年純利為1193.6萬元。
美聯 （01200） 預期2022年首11個月，錄得權益持有人應佔綜合淨虧損約為4.8億元，根據集團資料，對比截至去年12月31日止年度之權益持有人應佔綜合淨溢利約1億元，預期集團今年度將錄得權益持有人應佔綜合淨虧損。集團指出虧損歸因去年住宅成交量大跌四成，創1996年以來新低；業主僅作有限度租金寬減；以及買家對未完工樓盤失去信心以致市場環境惡劣。
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記者：宋佩恩