【盈喜盈警】天虹國際料去年純利跌逾9成　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

▲ 2022即將完結，各上市公司陸續公布今年度盈警及盈喜。

企業陸續公布截至12月年度或季度業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近月公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

海普瑞藥業 （09989） 發布盈喜預告，按中國會計準則計算，預計2022年純利介乎6.17至7.73億元人民幣，按年上升156.2%至221%；扣除非經常性損益後的淨利潤介乎6.22至8.1億元人民幣，按年上升590%-798%；每股盈利介乎0.4205至0.5268元人民幣，2021年同期為0.1641元人民幣。

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山東黃金 （01787） 預計，全年純利介乎10至13億元人民幣，去年淨虧損1.94億元人民幣，實現扭虧為盈；扣除非經常性損益後的淨利潤為10.63至13.63億元人民幣。公司稱，有效應對去年所屬省內礦山因受安全檢查而造成產能和利潤下降的不良影響，同時，公司所屬礦山擴能增產，實施舉降本增效，提升管理水平，生產經營情況持續向好。

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中遠海運 （01138） 預期，2022年淨溢利介乎12.8至15.8億元人民幣，2021年同期為淨虧損49.9億元人民幣；集團指轉賺歸因去年受俄烏沖突影響，國際石油貿易發生結構性變化，油輪運距增長以及美國戰略石油儲備的釋放刺激運輸需求。中小型油輪為行業結構改變的主要受益船型，運價表現強勁；超大型油輪（VLCC）受益於油輪整體景氣度好轉，以及跨洋長航線階段性增長，運價第三季度顯著復蘇並迅速攀升。本集團充分發揮運力規模可觀、經營方式靈活，及船型多元化優勢，有效捕捉市場機遇。2022年，集團外貿油輪毛利約14.7億元人民幣，按年增約2.2倍；及2） 本公司擬優化企業分紅安排，集團境外附屬公司未分配利潤為基礎計提遞延所得稅負債，同時確認當期所得稅費用，合計約6.5億元人民幣。

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凱萊英 （06821） 預期，2022年淨利潤增約2.1倍至介乎32.9億至33.5億元人民幣；扣除非經常性損益後增逾2.4倍至介乎31.9億元至32.4億元人民幣，基本盈利介乎9元至9.2元。集團期內業務增長多倍歸因客戶及項目數量增加，營業收入料介乎101.1億元至103.5億元人民幣，按年增約1.2倍，以及小分子業務收入預計增幅相若，新技術應用佔比增加，推動盈利能力，新興業務板塊收入料增1.5倍；國內是次收入料增1.4倍。

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中國神華 （01088） 預期，2022年全年利潤介乎719億至739億元人民幣，按年增約39.3%至43.2%，去年同期約516.1億元人民幣。神華業績增加歸因，集團貫徹落實保障能源供應政策及要求，保障煤炭能源安全，核增煤礦產能，加強生產組織，商品煤價量齊升；煤電保電力穩定，新增投運機組，優化機組運行，售電量和價格增長；強化公司治理，嚴控成本增長，提升資產質量，煤電運化一體化產業鏈競爭力持續鞏固，經營業績實現增長；2）神華平均所得稅稅率按年下降；3）集團對聯營企業的投資收益按年增長。

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贛鋒鋰業 （01772） 預期，2022年全年淨利潤介乎180億至220億元人民幣，按年增2.4倍至3.2倍，2021年同期為52.3億元人民幣；每股收益從3.73元增至約8.93元至10.92元人民幣。集團淨利潤大增歸因全球新能源業務快速發展，下游客戶對鋰鹽需求強勁，帶動售價按年大幅上漲；期內動能電池及儲能產業市場持續增長，集團鋰電池板塊產銷明顯提升。

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京東 （02618） 旗下德邦物流（滬：603056）預期全年淨利潤介乎6.4億至6.7億元人民幣，按年增加3.4倍至3.5倍；扣除非經常性損益後介乎3億元至3.3億元人民幣；2021年錄淨虧損約2.1億元。

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醫思健康 （02138） 預期，截至12月止第三財季整體銷售額將按年增不少於8%至10億元；醫療服務銷售額上升不少於39%；港澳美學醫療、美容及養生服務銷售額按年跌不多於17%，內地不多於50%；其他地區跌不多於8%，醫思健康解釋下跌因放寬防疫以致出境旅遊增加，本地消費疲軟；高通脹及利潤上升以致市場對經濟前景悲觀，零售表現低迷，以及內地爆新冠疫情。

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中鋁國際 （02068） 預期，2022年將轉虧為盈至約9500萬元至1.4億元人民幣，撇除非經常性損益為3.8億元至4.3億元，去年同期為淨虧損9.5億元及扣除非經常性損益為10.3億元。集團表示轉虧為盈因集團強化生產經營管理，嚴控成本費用，優化融資結 構，進一步加強債權管理及大力清收欠款；其中投資收益因處置附屬公司雲南彌玉高速公路投資開發有限公司股權。

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中石油 （00857） （滬：601857）發盈利預告。中石油預計，2022年淨利潤達到1450億至1550億元（人民幣，下同），與2021同期相比，將增加人民幣528億元到628億元，按年增幅介乎57%至68%。詳情可看【下一頁】

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上海復旦 （01385） 預期2022年營業收入介乎34.3億元至36.3億元人民幣（人民幣，下同），按年增33.1%至40.9%；純利介乎10.2億元至12億元，按年增98.3%至1.33倍；撇除股份支付（涉約1.26億元）損益後，淨利潤為6.2億元至8億元，按年增1.17倍至1.51倍；扣除非經常性損益則為9.5億元至11.3億元，按年增1.14倍至1.54倍。上海復旦期內收入及淨利大增歸因產品結構調整，鞏固業務，開拓新客，以致產品線收入增長；存儲類產品需求減少，價格下跌以致存貨跌價準備計提增加。

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利華控股 （01346） 預期2022年全年純利料增1.3倍至1000萬美元（折合約7800萬元），2021年為430萬美元（即約3354萬美元）。利華指去年純利大增歸西方服裝需求疫後持續反彈；期內獲新客戶；以及行業領先產品系列能滿足新零售速度、訂單數量及原產國靈活性需求，以致客戶採購份額增加。

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中海油 （00883） 發盈喜，預期淨利潤介乎1396億元至1436億元人民幣（人民幣，下同），按年增99%至1.04倍；撇除非經常性損益，淨利潤料為1383億元至1423億元；按年增約1.03倍至1.09倍。中海油表示，期內盈利大增歸因抓住油價上漲機遇，堅持穩中求進，推進油氣增儲上産，提質增效升級，鞏固成本核心競爭力，提升價值創造能力。

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福耀玻璃 （03606） 公布，按中國會計準則計算，預計歸屬於股東的淨利潤介乎47.19億元至50.34億元人民幣，按年增加50%至60%。福耀稱，受益於期內主要的外匯幣種美元的升值，形成匯兌收益，增加公司去年度淨利潤。

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天齊鋰業 （09696） 公布，按中國會計準則計算，預期去年錄得純利介乎231億至256億元人民幣，按年急增約10至11倍；扣除非經常性損益的盈利則介乎221億至245億元，按年升約16至17倍。公司預計，去年營業收入按年大幅上升，主要受惠全球新能源汽車景氣度提升，及鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單增加等，主要鋰產品銷量和銷售均價均按年明顯增長。

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中國油田服 （02883） 宣布，截至去年12月底，預期去年純利為人民幣21億元到人民幣25億元，按年增加 571%到699%，公司稱，各板塊主要業務線作業量及裝備使用率按年上升，拉動收入上漲，有效緩解因全球通脹和油價持續高位影響帶來的成本壓力，多重因素拉動淨利潤增長。

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飛達帽業 （01100） 宣布，截至去年12月底，預期去年純利不會少於1.8億元，按年增長約40.5%，公司解釋稱，純利增長主要因製造業務分部銷售額大幅增長所導致。

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中國建築興業 （00830） 預計去年溢利按年增加不少於40%至約4.1億元。溢利增加主要是由於相比2021財政年度，幕牆工程業務的營業額和溢利提升。

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朗生醫藥 （00503） 預期2022年全年純利料增8倍至720萬美元（折合約5616萬元），2021年為90萬美元（即約702萬美元）。朗生醫藥指去年純利大增歸因針對終端市場下沉及增加醫院覆蓋率至銷售調整策略見成效，導致銷售額及毛利增加；2021年純利為擁有人應佔溢利是微利，若以2022財年的經營溢利與2021年比較，預期增長率約1.6倍。

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中國同輻 （01763） 預期，2022年全年預期收益約60.2億元至62.7億元人民幣（人民幣，下同），按年增17%至22%；純利為3.76億元至3.99億元，按年增13%至19%。中國同輻表示收益及純利增長歸因集團藥品及放射源業務保持穩定增長，放射治療設備業務更現快速增長。

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中石化油服 （01033） 預期，全年純利按年增1.56倍至4.6億元人民幣，扣除非經常性損益後淨利潤約3.8億元，集團歸因去年國際油價整體上行，其中佈蘭特汽油按年增39.7%；公司持續加大上游勘探開發投資，油田服務持續復甦。

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中國電力 （02380） 預期，2022年全年純利介乎23億元至27億元人民幣，去年同期為虧損，集團業績改善歸因光伏及風力發電產生收入及經營利潤大幅上升；出售新能融合（北京）六成股權收益約6.5億元人民幣；收購23間公司獲收益15億元人民幣。

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佐丹奴 （00709） 預期，2022年全年淨利潤2.4億元至2.7億元；按年增26%至42%，超出早前8月預期介乎1.43億元至1.73億元達56%至68%，集團表示淨利大幅增長歸因東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場銷售增長、精簡集團業務、有效成本控制措施及品牌能力。

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中電華大科技 （00085） 預期，全年溢利介乎5.11億元至5.57億元，去年為1.25億元，集團溢利大增歸因開拓智能網聯車及物聯網安全芯片應用市場及新客戶，以致收入增加，及集成電路產能持續緊缺導致智能卡芯片產品價格上漲，毛利率上升。

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【盈警】

天虹國際 （02678） 發盈警，預計去年全年純利按年下跌逾9成，2021年同期純利為21億元。天虹指，純利減少主要歸因原材料價格及產品售價下跌以及2022年市場對紗 線需求有所減弱所致。另外，由於人民幣貶值，預計期内將錄得若干匯兌虧損。公司提醒，業績可能受到市況影響，包括但不限於棉花市價、中、美外交政策及人民幣匯率影響。全年業績將於今年3月底前公布。

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思摩爾 （06969） 發盈警，預期去年全年經調整淨利為23.9億至29億元人民幣，按年跌46.8%至56.2%。思摩爾指，淨利減少歸因1）去年來自中國市場和美國市場的收入下降；2）毛利率按年下降，主因去年對個別大客戶下調產品價格，同時，毛利率較低的一次性霧化業務有較大增長，佔整體業務的比重有所上升；3）去年度研發支出較上年同期有較大幅度增加；4）管理費用、銷售費用較上年同期有較大幅度增加。

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中國太平 （00966） 發盈警，預期2022年全年純利按年減少64%，2021年同期為75.14億元。太平指出去年溢利減少歸因去年境內外資本市場持續波動影響，令集團已實現投資收益按年下降。太平將持續實施高質量發展戰略，堅持穩中求進、守正創新、價值導向，保險業務保持平穩健康發展。中國太平收報10.92元，升0.9%。

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中聯重科 （01157） 公布2022年業績預告，按中國會計準則計，預計全年純利介乎22.5億至24.5億元人民幣，按年下降60.9%至64.1%；基本每股收益介乎0.28至0.3元人民幣，去年同期為0.76元人民幣。公司指，國內多地疫情反覆，對基建和房地產等領域項目開工及工程機械行業銷量、運輸及海外物流帶來衝擊；去年房建竣工及新增開工走弱，影響工程機械的需求；原材料價格高位震盪，工程機械行業競爭加劇，導致產品毛利率按年有所下滑。

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好孩子國際 （01086） 公布2022年業績預告，預計全年將錄得介乎1000萬至5000萬元純利，去年純利為1.27億元。公司指，純利的減少主要由於中國持續的疫情相關封鎖、全球供應鏈紊亂，及去年第四季度美國主要零售商的整體去庫存而導致收益下降。

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上海電氣 （02727） 公布業績預告，按中國會計準則計算，預計2022年全年淨虧損介乎32至38億元人民幣，2021年同期淨虧損99.88億元人民幣；扣除非經常性損益的淨虧損為42至49億元人民幣，去年同期淨虧損118.0億元人民幣。公司指，期内虧損原因基於（1）受疫情影響，生產經營相關成本增加；（2）部份海外工程業務建造成本大幅增加、應收款項回款不及預期；及（3）受資本市場影響，公司持有的以公允價值計量的金融資產價值產生波動。

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馬鞍山鋼鐵 （00323） 預計，2022年全年淨虧損8.93億元人民幣，2021年同期純利53.32億元人民幣；扣除非經常性損益的淨虧損為11.76億元人民幣。公司稱，受國際形勢複雜嚴峻、國內疫情多點散發等因素影響，鋼 鐵行業需求減弱、鋼價下行，生產所需主要原燃料價格高企，疊加環保因素，鋼企生產經營面臨較大挑戰，同時公司也實行環保限產要求及鋼鐵高爐大修帶來的不利影響，導致經營業績出現虧損。

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順豐（深：002352）旗下分拆業務順豐同城 （09699） 預期，去年淨虧損按年減少50%以上，虧損約9億元人民幣。集團預期虧損減少歸因提供優質、高效及穩定的即時配送服務，致力構建健康業務結構，深耕餐飲、零售等全品類、下沉市場及個人服務等多元化服務場景，帶動集團全年收入實現良好增長，釋放網絡規模經濟效應；2）通過差異化服務牽引高價值訂單、科技驅動全面統籌調度實現運力網絡更優效能，以及持續精益化管理完善運營質量等舉措提升資源投入產出效率，改善去年毛利及毛利率。

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海螺水泥 （00914） 預期，2022年淨利潤將按年減少50%至58%，介乎139.73億元至166.33億元人民幣，2021年同期為332.67億元。集團預期淨利潤減少歸因去年內房市場下行及疫情反復影響，內地水泥市場需求下滑，以致水泥產品價量按年下跌；以及煤炭及電價上漲，產品成本按年上升。

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諾誠建華 （09969） 預期，2022年全年淨虧損按年擴大13.1倍至9.1億元人民幣，扣除非經常性損益淨虧損16.7倍至9.5億元人民幣。集團指利潤減少歸因期內加大研發投入，當中剔除Incyte Corporation首付後，2022年研發投入按年加大約27%；期內未實現匯兌損失約3.1億元人民幣，剔除相關因素後淨虧損僅增6.3%。

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上海石化 （00338） 預期，截至2022年12月底止全年轉虧，至介乎26.05億至31.84億元人民幣；扣除非經常性損益虧損約25.57億元至31.25億元人民幣。集團表示，全年業績明顯下滑歸因原油價格大幅上漲，產品價格平均漲幅不及原油價，原油加工量按年大幅下降，以致上海石化毛利減少及投資收益大幅下降。

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黛麗絲 （00333） 預期，截至12月底上半年將錄淨虧損不多於1800萬元，去年同期為淨溢利440萬元，銷售收入按年跌34%。集團預期虧損受收入下跌所致，其美國主要客戶受高庫存水平和消費者需求下跌以致對集團需求大幅減少。

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四環醫藥 （00460） 預期，去年度錄得收益按年下降不低於25%，虧損金額不超過26億元人民幣。集團指，收益下降是由於多重原因疊加所導致，主要包括：醫藥行業政策變化對集團醫藥產品銷售的影響、宏觀經濟下行壓力、全球地緣政治衝突對供應鏈造成的衝擊、持續新冠疫情及應對措施對集團的生產經營及研發項目的影響。

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復星國際 （00656） 預期，2022年收入按年增10%至1612.9億元；利潤則按年下降逾80%至少於20億元。復星國際解釋，去年疫情反覆及國際資本市場震盪下行，導致企業成本高企及二級資本市場投資浮虧增加，令集團整體產業運營及產業投資受影響。

復星指，隨2023年國際商貿往來恢復常態化，管理層預計業務將現復蘇。復星國際將進一步聚焦家庭消費產業，深耕全球化運營，為全球家庭提供優質產品和服務。

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新世界 （00017） 旗下新世界百貨中國 （00825） 預期，截至2022年12月底上半財年虧算不多於1.72億元，2021年同期為盈利4100萬元；集團期內虧損歸因期內新冠疫情持續及外匯虧損增加。

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中集 （02039） 預期，截至2022年底淨利潤介乎30億元至38億元人民幣，2021年為66.7億元，跌幅達55%。中集表示業績按年下降歸因1）2021年經濟速度，市場對集裝箱需求處歷史高位，價量齊升，以致2021年基數較高；地緣政治、海外通脹加劇及歐美加息以致經濟放緩，集裝箱需求趨正常，以致業績下滑；2）集團終止馬士基集裝箱工業股權需支付和解費用，涉8500萬美元（約6.6億元），為非經常性損益。

中集展望今年將積極拓展業務優勢，將裝備製造與服務深度融合，重點挖掘國內市場產業機遇，努力構建全新及穩定的本集團業務增長點，深入貫徹新發展理念，聚力高質增長：通過强化科技創新、打造智慧產品、推進智能製造，保持並提升現有產品優勢，打造卓越營運示範企業。

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中國建材 （03323） 預期，截至去年底權益持有人應佔利潤將較2021年下降約50%，為約162.2億元人民幣。集團認為全年利潤大減歸因要產品水泥、商品混凝土、石膏板和玻璃纖維銷量下降；水泥、商品混凝土的銷售價格下降，煤價上升以致水泥單位銷售成本上升，及中國建材按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅減少所致，當中部分被資產處置收益增加所抵銷。

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申萬宏源（香港） （00218） 預期，截至去年12月底止年度，綜合除稅後虧損介乎8.4億元至8.88億元，而去年同期則錄得綜合除稅後虧損9600萬元。公司指，受疫情、地緣政治及貨幣政策收緊等不利因素，2022年全球經濟呈下行趨勢，香港資本市場持續低迷，導致整體收入有所下降。另外，受債券市場震蕩影響，機構服務及交易業務之債務類產品預期信用損失撥備進一步增加，而該預期信用損失並非實際已發生損失。

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弘業期貨 （03678） 預期，去年淨利潤按年下降約77.5%至84.98%，至1,205萬元至1,805萬元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤按年跌約83.36%至91.14%，至695萬元至1,305萬元人民幣。公司指，期內經紀業務手續費及佣金淨收入按年下滑，金融資產投資出現一定虧損，導致整體業績按年下滑幅度較大。

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惠理集團 （00806） 預期，去年合併虧損預期約5.45億元，2021年為盈利4.58億元。惠理指虧損歸因去年管理費總額因集團管理資產規模下降，而下調至約5.5億元，較2021年底止的9.27億元按年跌約41%。此外，集團旗下管理的大部分相關基金因未能超越其先前的新高價或基準回報，以致表現費總額收入大幅減少，由2021年底2.01億元，到去年未經審核估計僅100萬元。惠理亦提到年內市場狀況表現疲弱，公司的投資錄得公平值虧損淨額約3.2億元，2021年同期則錄得收益1.31億元。於2022年12月底，公司的投資包括初投資本投資，向旗下基金的投資及其他投資。

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亞洲水泥（中國） （00743） 預期集團於截至2022年12月31日止年度未經審核的權益持有人應佔利潤將較2021年同期減少約75%。董事會認為上述預期減少主要由於在此期間集團產品銷量及售價下降，同時煤炭成本上漲所致。

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永達汽車 （03699） 預期，2022年全年純利按年少43%，集團歸因新冠疫情對公司營運影響嚴重，新車銷售及售後服務按年減少及毛利率下降，以致股東應佔合併淨利潤按年下跌。

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國藥 （01099） 旗下中國中藥 （00570） 宣布，截至去年12月底，預期公司去年淨利潤按年下降60%-70%，主要由於：（1）中藥配方顆粒國家標準及省級標準公佈及備案品種不足，終端組方受限，影響期内銷量；（2）部分醫療機構為應對中藥配 方顆粒新政策實施，在2021年年末儲備了較充足的企標產品，導致期内終端需求減少； （3）中藥配方顆粒國家標準實施後，生產成本較大幅度增加，終端價格調整未完全到位； 及（4）期内新增對產品保護權無形資產攤銷及計提資產減值準備的影響。

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圓通國際 （06123） 預期，2022年全年收益將錄跌幅，其中純利將按年減少約50%，集團歸因去年俄烏戰爭以致周邊經濟衰退；航運及海運客戶需求均下降；下半年因艙位供應增加以致運費收入減少，以及為保持競爭力以致毛利下降。

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卡撒天嬌 （02223） 以首11個月經營數字推算，預期截至去年全年純利將較2021年跌六成，2021年純利為1193.6萬元。

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美聯 （01200） 預期2022年首11個月，錄得權益持有人應佔綜合淨虧損約為4.8億元，根據集團資料，對比截至去年12月31日止年度之權益持有人應佔綜合淨溢利約1億元，預期集團今年度將錄得權益持有人應佔綜合淨虧損。集團指出虧損歸因去年住宅成交量大跌四成，創1996年以來新低；業主僅作有限度租金寬減；以及買家對未完工樓盤失去信心以致市場環境惡劣。

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記者：宋佩恩