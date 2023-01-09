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【盈喜盈警】圓通國際料全年少賺約五成 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
企業陸續公布截至12月年度業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近日公布的企業營運數據／盈利預告：
【盈喜】
佐丹奴 （00709） 預期，2022年全年淨利潤2.4億元至2.7億元；按年增26%至42%，超出早前8月預期介乎1.43億元至1.73億元達56%至68%，集團表示淨利大幅增長歸因東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場銷售增長、精簡集團業務、有效成本控制措施及品牌能力。
中電華大科技 （00085） 預期，全年溢利介乎5.11億元至5.57億元，去年為1.25億元，集團溢利大增歸因開拓智能網聯車及物聯網安全芯片應用市場及新客戶，以致收入增加，及集成電路產能持續緊缺導致智能卡芯片產品價格上漲，毛利率上升。
【盈警】
圓通國際 （06123） 預期，2022年全年收益將錄跌幅，其中純利將按年減少約50%，集團歸因去年俄烏戰爭以致周邊經濟衰退；航運及海運客戶需求均下降；下半年因艙位供應增加以致運費收入減少，以及為保持競爭力以致毛利下降。
卡撒天嬌 （02223） 以首11個月經營數字推算，預期截至去年全年純利將較2021年跌六成，2021年純利為1193.6萬元。
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記者：宋佩恩