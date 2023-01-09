  • 19°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜盈警】圓通國際料全年少賺約五成　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

股市 21:11 2023/01/09

分享：

分享：

2022即將完結，各上市公司陸續公布今年度盈警及盈喜。

企業陸續公布截至12月年度業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近日公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

佐丹奴 （00709） 預期，2022年全年淨利潤2.4億元至2.7億元；按年增26%至42%，超出早前8月預期介乎1.43億元至1.73億元達56%至68%，集團表示淨利大幅增長歸因東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場銷售增長、精簡集團業務、有效成本控制措施及品牌能力。

中電華大科技 （00085） 預期，全年溢利介乎5.11億元至5.57億元，去年為1.25億元，集團溢利大增歸因開拓智能網聯車及物聯網安全芯片應用市場及新客戶，以致收入增加，及集成電路產能持續緊缺導致智能卡芯片產品價格上漲，毛利率上升。

【盈警】

圓通國際 （06123） 預期，2022年全年收益將錄跌幅，其中純利將按年減少約50%，集團歸因去年俄烏戰爭以致周邊經濟衰退；航運及海運客戶需求均下降；下半年因艙位供應增加以致運費收入減少，以及為保持競爭力以致毛利下降。

卡撒天嬌 （02223） 以首11個月經營數字推算，預期截至去年全年純利將較2021年跌六成，2021年純利為1193.6萬元。

相關文章：

【盈喜盈警】智雲健康料年度經調整淨虧損2900萬至3500萬人幣　按年減少21.2%至34.7%

【內房危機】融創中國修改盈警指引　料2021年核心虧損逾250億人幣

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

記者：宋佩恩

港股 業績公布 盈喜 盈警 圓通國際快遞（06123） 中電華大科技（00085） 卡撒天嬌（02223） 佐丹奴（00709）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【卓悅653】卓悅控股：前股東葉俊亨破產與公司無關、旗下合豐隆清盤影響不大　歌手JW男友破產聆訊下月進行（第二版）

下一篇文章

【美股走勢】大摩料標指跌兩成　景順料臨近觸底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】北水再錄12.3億元淨流出　買港交所沽小米建行　恒指夜期升41點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水再錄12.3億元淨流出　買港交所沽小米建行　恒指夜期升41點（不斷更新）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【卓悅653】卓悅控股：前股東葉俊亨破產與公司無關、旗下合豐隆清盤影響不大　歌手JW男友破產聆訊下月進行（第二版）
【卓悅653】卓悅控股：前股東葉俊亨破產與公司無關、旗下合豐隆清盤影響不大　歌手JW男友破產聆訊下月進行（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款