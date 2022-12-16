柏傲莊一房呎租54元　再創屋苑新高　一房入場月租約1.5萬

由新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊I開始收樓，租賃成交隨即增多，暫錄約33宗預租，最高呎租達54元。市場消息指，屋苑3A座低層D室，實用面積278平方呎，一房間隔，日前以月租15,000元租出，實用呎租約54元。資料顯示，業主以約729.8萬元購入單位，以月租15,000元計，租金回報率約2.46厘。

中原地產黎宗文透露，市場目前約有180個租賃放盤，一房入場租金約15,000元水平，而屋苑2B座低層B室，實用面積663平方呎，三房連套房間隔，月租原開價約29,000元，日前以26,000元租出，實用呎租約39.2元。

他續說，據了解，新租客為家庭客，見屋苑交通方便，樓齡新亦設大型會所，故承租柏傲莊I，而業主於2020年以1,271萬元購入上址，以月租26,000元計，享約2.5厘租金回報。

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