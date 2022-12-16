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哈佛任首位非裔女校長 出身海地移民後代

環球社會熱點 17:28 2022/12/16

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美國著名學府哈佛大學日前公布新任校長人選，將由社會科學院院長蓋伊出任，任期於明年7月1日起生效。來自海地移民後代蓋伊為哈佛創校以來首位非裔校長，同時她亦是常春藤聯盟大學中第二位非裔女性校長。

哈佛商學院免MBA窮生過百萬學費 料1成人受惠 【下一頁】

蓋伊（Claudine Gay）在接受提名的演說中，力促哈佛大學（Harvard University）內各學院加強合作，指現時有迫切性讓大學與世界接軌，引入「大膽﹑勇敢及創新思想」面對未來的最大挑戰。

哈佛現任校長巴科（Lawrence Bacow）表示，蓋伊是一位擁有敏銳心態﹑領導力與溝通力強的出色學術領袖，具備能好好帶領哈佛的正直及善良。巴科更指，所有認識及與蓋伊共事的人亦十分尊敬她。

校長選委會主席Penny Pritzker亦盛讚蓋伊，指她為哈佛的學術成就付出眾多心升，是一位不可多得的領袖。她在高教育及研究上取得出色成就，亦能幫助哈佛繼續發展，成為推動全球向更好方向發展的動力。

NYU學生聯署投訴課程太難 知名化學教授被辭退 【下一頁】

蓋伊來自一個加勒比海島國海地的移民家庭，被視為美國民眾參與政治事務問題的領導者。她於2006年加入哈佛，出任非洲及非裔美國人研究和政府研究的教授，主力探討社會及經濟因素如何影響政治立場構成及投票傾向等問題。

隨蓋伊獲哈佛委任成校長，常春藤聯盟大學（Ivy League Universities）中女校長的人數將超過男校長。哥倫比亞大學（Columbia University）﹑普林斯頓大學（Princeton University）及耶魯大學（Yale University）仍由男性擔任校長。

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責任編輯：吳漢培

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