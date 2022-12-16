【澳門賭牌】澳門正式與6間濠賭牌主續約　承諾10年投1188億澳門元、相當於疫前盈利多少？

▲ 【澳門賭牌】澳門正式與6間濠賭牌主簽署博彩經營批給合同 承諾10年投1188億澳門元

澳門政府正式公布，與6間獲判博彩經營批給的公司簽署批給合同。澳門政府公告指，新批給期為劃一10年，從2023年1月1日起生效。6家中標博企承諾，維持本地員工的就業穩定以及創設條件促進本地員工向上流動，同時承諾投資1188億（澳門元，下同），當中1087億用於非博彩項目和開拓外國客源市場，博彩項目投資總額為101億元。

澳門11月底宣布賭牌競投結果，「7爭6」之下，新加入競逐的馬來西亞雲頂集團同系企業GMM出局，由現有6大牌主順利「冧莊」。

澳門近三年博彩收入受累疫情影響大減，今年首11個月只有387億元，2021年、20年分別只有869億和604億元。

在疫情前，澳門在2019年一年博彩毛收入達2925億元，行業盈利達1825億元。以此計算，6大牌主承諾投資額相當於疫情前一年收入的3分之1，以及一年盈利的3分之2。

澳門政府：將著力開拓外國客源市場及10大非博彩範疇

澳門政府最新公告指，獲批給公司的非博彩項目投資是博彩項目投資金額的10倍，澳門博彩及旅遊業的發展將進入新階段，承批公司將按照投標時的承諾，著力開拓外國客源市場以及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等十個範疇，透過舉辦高水平活動及打造標誌性項目，提升澳門的國際形象和對遊客的吸引力。

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編輯：麥德銘