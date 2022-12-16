  • 18°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門賭牌】澳門正式與6間濠賭牌主續約　承諾10年投1188億澳門元、相當於疫前盈利多少？

股市 16:58 2022/12/16

分享：

分享：

【澳門賭牌】澳門正式與6間濠賭牌主簽署博彩經營批給合同　承諾10年投1188億澳門元

澳門政府正式公布，與6間獲判博彩經營批給的公司簽署批給合同。澳門政府公告指，新批給期為劃一10年，從2023年1月1日起生效。6家中標博企承諾，維持本地員工的就業穩定以及創設條件促進本地員工向上流動，同時承諾投資1188億（澳門元，下同），當中1087億用於非博彩項目和開拓外國客源市場，博彩項目投資總額為101億元。

澳門11月底宣布賭牌競投結果，「7爭6」之下，新加入競逐的馬來西亞雲頂集團同系企業GMM出局，由現有6大牌主順利「冧莊」。

澳門近三年博彩收入受累疫情影響大減，今年首11個月只有387億元，2021年、20年分別只有869億和604億元。

在疫情前，澳門在2019年一年博彩毛收入達2925億元，行業盈利達1825億元。以此計算，6大牌主承諾投資額相當於疫情前一年收入的3分之1，以及一年盈利的3分之2。

澳門政府：將著力開拓外國客源市場及10大非博彩範疇

澳門政府最新公告指，獲批給公司的非博彩項目投資是博彩項目投資金額的10倍，澳門博彩及旅遊業的發展將進入新階段，承批公司將按照投標時的承諾，著力開拓外國客源市場以及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等十個範疇，透過舉辦高水平活動及打造標誌性項目，提升澳門的國際形象和對遊客的吸引力。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【澳門防疫】澳門12.12起入公共場所毋須掃碼　僅4類場所須出示健康碼　餐飲聚會不限人數

【大行報告】券商：澳門賭牌有結果消除行業不確定性、其中一隻濠賭股未來60日料有80%機會跑贏大市

【澳門派錢】澳門再向永久居民派1萬元現金　預計明年博彩收入可恢復至1300億澳門元（圍解澳門最新福利）

編輯：麥德銘

經濟 博彩 澳門

上一篇文章

2023亞洲（日本除外）股市展望：在低谷中審慎選股

下一篇文章

【本港經濟】本港失業率降至3.7%　連跌七個月、續創疫情後新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港加息】星展、上商等多家銀行跟隨上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【香港加息】星展、上商等多家銀行跟隨上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　高鐵據報1月初恢復服務
【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　高鐵據報1月初恢復服務
【美股期貨】美股期貨欠方向　道指期貨跌7點、納指期貨微升（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨欠方向　道指期貨跌7點、納指期貨微升（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM個別走　炒通關憧憬、恒指全日反覆升82點（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM個別走　炒通關憧憬、恒指全日反覆升82點（不斷更新）
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款