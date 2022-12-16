【本港經濟】本港失業率降至3.7%　連跌七個月、續創疫情後新低

▲ 【本港經濟】本港失業率降至3.7%

政府統計處發表9月至11月最新勞動人口統計臨時數字，經季節性調整的失業率由8月至10月的3.8%下跌至3.7%，連跌七個月，並續創疫情後新低。而就業不足率亦由1.7%下跌至1.6%。

總就業人數由8月至10月的3,648,600人上升至9月至11月的3,657,000人，增加約8,400人。總勞動人口為3,795,900人，與上月大致相若。



失業人數（不經季節性調整）由147,400人下跌至138,900人，減少約8 500人。同期的就業不足人數亦由63,400人下跌至59,700人，減少約3,700人。

在9月至11月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中地基及上蓋工程業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率按月下跌0.2個百分點至5.0%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.3個百分點至5.1%，零售業的失業率下跌0.2個百分點至5.0%。

孫玉菡：本地經濟恢復步伐決定勞工市場表現

勞工及福利局局長孫玉菡表示，展望未來，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動恢復的步伐。防疫相關措施進一步放寬及消費券計劃亦會有幫助，但金融狀況收緊將抵銷部分正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合力，令疫情繼續受控。

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編輯：姚卓然