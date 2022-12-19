近期房地產企業的政策支持與前景展望

11月以來，隨著市場擔憂日益擴大，內地監管和相關機構推出了多輪有利措施，旨在刺激和穩定地產以及地產債券市場，包括：中國銀行間市場交易商協會宣佈2018年設立的民企債券融資支持工具（「第二支箭）擴容並預計可支持約2,500億元人民幣民營企業債券融資；中國央行和銀保監會最新出台金融支持房地產市場平穩健康發展的16條措施；銀保監會、住建部和央行聯合印發通知允許房企用商業銀行保函置換提取不超過30%的預售資金；中國證監會出台支持房企五條措施；恢復上市房企和涉房上市公司再融資等。

對比三月中和七月下旬引發市場反彈的政策支持或其他時間的穩定措施，11月的政策支持具有以下特點：

1. 對企業融資的直接支持。此前的穩定措施更多強調宏觀層面的激勵措施及各地部分對限購限貸的調整，未能直接幫助企業的再融資和現金流。幾個月以來違約房企越來越多，在交付的擔憂下，樓價回調和行業壓力日益明顯，救行業不救企業被證明收效甚微。此輪包括「第二支箭」在內的政策，直接幫助企業進行再融資，且融資額度較高，對比7月底獲得信用風險緩釋憑證發債支持的企業，相關發債金額只有5-10億元人民幣，此次預計對相關企業有實質的流動性和資金支持。

2. 後續政策和細則落地較快。「第二支箭」公佈後，當日即有第一批獲得發債支持的名單傳出，相關企業後續也都進入了相關流程。「金融支持房地產16條政策出台後，10天內細則已經出台並立刻有多家大行對優質房企開展合作提供大額信用額度。

3.強調對於民企的無差別支持。過去的政策均並未特別針對民企，市場普遍擔心金融機構在選擇扶持目標時會優先選擇國企。此輪政策明確強調對民企一視同仁，並在出台的發債或者戰略支持名單上均有大型優質民企出現。

同時，目前階段還未陷入財困民營房企已不多，仍在堅持的相對資質較好且數量較少，市場對於他們獲得政策上的扶持信心較充足；這些債券價格此前已下挫到近乎違約水平，相關消息出台後快速修復，提振了市場信心。截至2022年11月28日，iBoxx中國房地產高收益指數從11月3日的低位大幅反彈67.11%。

中資地產美元債未來仍有不確定性 但上行空間遠大於下行

短期內，隨著政策的不斷落實和推進，市場信心得到恢復，中資地產美元債的整體價格也從底部大幅反彈，儘管未來中長期的走勢還存在較大不確定性，但整體上行空間大於下行。

獲支持企業存在分化。目前剩餘的中資美元債發行人資質分化較大，且並非全都出現在各類支持發債或銀行合作的名單上。

落地時間存在不確定性。儘管各項政策支持的發債和銀行合作授信均陸續推進，但離最終完成發債和從貸款獲得實質資金增量仍有一定的時間。在銷售受壓、保交付優先的情況下，房企能否在資金耗盡前獲得支持，仍有不確定性。

再融資恢復存在不確定性。房企短期內依舊較難獲得市場認可的公開債券發行，特別是境外美元債市場，在過去一年，買方的購買力和意願都受到較大打擊，市場化的再融資恢復需時。

樓市和銷售存在不確定性。行業和房企的真正回暖本質上需要地產銷售和房價的回暖，在目前疫情反覆和經濟增長面臨壓力的情況下，樓市難言見底。

未來上行空間更高。儘管面臨以上不確定性，但中資地產美元債市場依然有較好的潛力。目前市場上剩餘沒有違約或展期的發行人為數不多，比較容易篩選出相對優質、具備政策支持價值的房企；此前美元債價格處於谷底，市場基本反映了民企全面違約的情境，在目前政策面發生較大改善的情況下，向下跌至全面違約水平的機會不高；相反，目前整體中長端的高收益中資地產美元債的價格依然在20-50美元水平，向上空間較大，同時比境內債存在較大折讓，而在避免違約的情境下，這類折價無疑具有更大價值。

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責任編輯︰梁浩碩