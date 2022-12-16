CCL連跌9周後回穩　仍處逾5年低位水平　料樓價調整未完

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報158.57點，按周升0.57%。CCL連跌9周後單周回穩，但指數仍處於2017年5月水平。利率持續向升，樓價調整未完。CCL由自己歷史高位191.34點累跌17.13%，2022年計累跌14.08%。12月15日美國加息0.50厘及本港主要銀行宣佈上調最優惠利率0.25厘，將於2023年1月上旬的CCL才開始反映。

自今年6月美國擴大加息幅度至0.75厘後，CCL跌勢未止，期間錄20周跌2周升，近22周累跌12.42%。隨著政府逐步放寬防疫措施，以及12月美國放緩加息幅度，樓價走勢會否由連跌轉為反覆向下，有待觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.00點，連跌9周後回升0.59%，指數繼續處於2017年4月水平。CCL(中小型單位)報156.50點，連跌9周後回升0.60%，指數繼續處於2017年4月水平。CCL(大型單位)報168.61點，按周升0.45%，指數繼續處於2018年2月水平。

四區方面，本周三區升一區跌，帶動整體樓價輕微反彈。九龍CCL_Mass報150.44點，連跌4周後回升1.36%，指數繼續處於2017年4月水平。新界西CCL_Mass報146.63點，連跌3周後回升1.10%，指數重返2017年11月水平。新界東CCL_Mass報168.89點，連跌2周後回升0.12%，指數繼續處於2017年10月水平。港島CCL_Mass報162.59點，按周跌0.53%，終止2周連升，指數處於2017年3月水平。

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