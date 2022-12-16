▲ 【Youtube】2022年度十大出爐：《Mill MILK》奪熱門影片冠軍 MIRROR 包辨熱門MV 5席位

Google母企Alphabet（美：GOOGL）旗下Youtube公布2022年十大榜單，今年日常及生活趣聞以至人和社區的故事均受港人歡迎，今年榮登「YouTube 香港 2022 年度十大熱門影片」榜首的是「Mill MILK」的《#MM｜80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周｜#700萬種生活 #4K》。

Youtube稱，18歲或以上的YouTube 香港觀眾人次超過550萬，而港人每天平均會花超過80分鐘YouTube 煲片。

YouTube 2020年度十大排行

▼ 點擊圖片放大 +2

廣東歌稱霸年度十大熱門音樂影片，本地男子組合 MIRROR包辦「YouTube 香港 2022 年度十大熱門音樂影片」 五個席位，包括姜濤的《鏡中鏡》及《作品的說話》；陳卓賢的《留一天與你喘息》；盧瀚霆的跳唱作品《Mr. Stranger》；以及呂爵安的《Elevator》。

年度十大熱門創作者以及年度十大人氣創作者方面，Youtube稱，主打即時熱話、突發奇聞及文化生活的「Channel C HK」榮登兩榜之首；「 風雲谷 Whirling Clouds Valley」 成為十大熱門創作者第三位及十大人氣創作者第二位；而「Mill MILK」及「機動電視台RTV」分別成為熱門創作者第二位及第四位。

相關文章：

【Google熱搜】Google香港2022年度十大熱搜財經話題 主要圍繞邊兩大主題？（附排名）

【Google業績】Alphabet第三季業績遜預期 收入增長疫後最差 盤後急瀉7%

編輯：李哲毅