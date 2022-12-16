  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Youtube】2022年度十大出爐：《Mill MILK》奪熱門影片冠軍　MIRROR 包辨熱門MV 5席位

Hot Talk 18:15 2022/12/16

分享：

分享：

【Youtube】2022年度十大出爐：《Mill MILK》奪熱門影片冠軍　MIRROR 包辨熱門MV 5席位

Google母企Alphabet（美：GOOGL）旗下Youtube公布2022年十大榜單，今年日常及生活趣聞以至人和社區的故事均受港人歡迎，今年榮登「YouTube 香港 2022 年度十大熱門影片」榜首的是「Mill MILK」的《#MM｜80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周｜#700萬種生活 #4K》。

Youtube稱，18歲或以上的YouTube 香港觀眾人次超過550萬，而港人每天平均會花超過80分鐘YouTube 煲片。

YouTube 2020年度十大排行

    點擊圖片放大
    +2

廣東歌稱霸年度十大熱門音樂影片，本地男子組合 MIRROR包辦「YouTube 香港 2022 年度十大熱門音樂影片」 五個席位，包括姜濤的《鏡中鏡》及《作品的說話》；陳卓賢的《留一天與你喘息》；盧瀚霆的跳唱作品《Mr. Stranger》；以及呂爵安的《Elevator》。

年度十大熱門創作者以及年度十大人氣創作者方面，Youtube稱，主打即時熱話、突發奇聞及文化生活的「Channel C HK」榮登兩榜之首；「 風雲谷 Whirling Clouds Valley」 成為十大熱門創作者第三位及十大人氣創作者第二位；而「Mill MILK」及「機動電視台RTV」分別成為熱門創作者第二位及第四位。

相關文章：

【Google熱搜】Google香港2022年度十大熱搜財經話題　主要圍繞邊兩大主題？（附排名）

【Google業績】Alphabet第三季業績遜預期　收入增長疫後最差　盤後急瀉7%

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
美股 盧瀚霆 Mirror 陳卓賢 姜濤 Google Alphabet

上一篇文章

【香港加息】星展香港紅簿仔息維持0.3厘不變　最優惠利率上調0.25厘

下一篇文章

【大行看法】大摩：通脹回落損害企業盈利　美股仍未反映增長放緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港加息】工銀亞洲、上商等多家銀行跟隨上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【香港加息】工銀亞洲、上商等多家銀行跟隨上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　高鐵據報1月初恢復服務
【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　高鐵據報1月初恢復服務
【港股市況】內房造好　ATM個別走　炒通關憧憬、恒指全日反覆升82點（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM個別走　炒通關憧憬、恒指全日反覆升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨欠方向　道指期貨跌7點、納指期貨微升（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨欠方向　道指期貨跌7點、納指期貨微升（不斷更新）
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款