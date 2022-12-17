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【2022年度回顧】全球平均瀏覽時間減1秒　Android用家更愛看Pornhub

12:00 2022/12/17

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將近年尾，不少網際網路服務供應商和串流媒體平台，都紛紛發布年度數據調查，回顧使用者今年的使用習慣。知名成人影片網站Pornhub近日公布2022年度數據，揭示男女觀眾比例、熱門搜尋關鍵字、平均瀏覽時數等使用習慣。

【年度熱搜】Google香港2022年度搜尋榜出爐　疫苗預約、強檢、iPhone 14登熱搜關鍵字Top 3

Pornhub指，今年全球瀏覽該網站的觀眾平均年齡維持在37歲，其中18至24歲的觀眾增長了2%，而35至44歲觀眾則下降了2%。雖然觀眾仍然以男性為主，但在流量排名較前的20個國家中，有18個國家的女性觀眾都較2021年增加。全球女性觀眾比例較上年增加了4%，佔整體的36%。當中，在菲律賓和哥倫比亞的女性觀眾佔率，更是超逾了同國的男性觀眾，分別佔53%和51%。

要數年度回顧，當然少不了熱門搜索關鍵字。今年Pornhub熱門搜索關鍵字中，排首位的是「hentai（變態）」，其次則是「japanese（日本人）」、「milf（Mother I'd Like to Fxxk，泛指性感少婦）」、「lesbian（同性戀）」，以及「pinay（菲律賓女性）」。

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此外，Pornhub亦整理出不少觀眾的使用習慣，包括全球觀眾平均瀏覽網站時長減少了1秒，降至9分54秒；流量最高的時段為周一晚上11時；使用移動裝置瀏覽該網站的比率，佔Pornhub今年所有流量的97%，其中使用智能手機的佔84%；以及使用Android操作系統瀏覽該網站，佔據移動操作系統使用量的51.5%，較iOS操作系統的48.3%多。

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責任編輯：殷凱怡

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