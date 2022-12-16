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【有相睇】年尾執筍盤！嘉湖山莊兩房月租9500元

股樓投資 16:13 2022/12/16

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臨近年尾，個別業主為了盡快出租單位，不惜減租吸客，而天水圍嘉湖山莊再錄月租10,000元以下成交。中原地產何家樂說，嘉湖山莊樂湖居2座中低層F室，實用面積449平方呎，兩房間隔，月租原叫價11,000元，放盤僅4日，以月租9,500元租出，實用呎租約21.2元。

何家樂透露，租戶為本區分支家庭客。從相片可見，單位有企理裝修，有傢俬，外望開揚園景。

    點擊圖片放大
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資料顯示，業主於2013年以280萬元買入上址，以目前月租9,500元計，租金回報約4.1厘。

同場加映【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 嘉湖山莊 天水圍 中原地產 私人屋苑

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