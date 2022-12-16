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【大行報告】料今年將現淨虧損 大和降美蘭空港至「持有」

股樓投資 16:08 2022/12/16

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大和表示，由於客運量及免稅品銷售低於預期，預計美蘭空港（00357）今年將出現淨虧損，並下調其2023至2024年每股盈利預測2%至28%，評級由「買入」降至「持有」。不過該行籲投資者耐心等待更佳切入點，因股價自10月底低位已累升逾一倍；以現金流折現計，目標價由26元降至25元。美蘭空港周五（16日）收市報22.7元，跌幅9%。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

美蘭空港管理層對明年上半年展望審慎樂觀，預料要到2024年前景才轉為更加樂觀。該行指出，近日海口美蘭國際機場每日飛機起降架次增至約350架，客運量提升至3萬人次，雖然防疫措施放寬後，飛機升降及客運量均增加50%以上，但12月份機場營運表現依然會較疫情前水平低50%。管理層亦預期旅客可能需要3至6個月時間來審視及決定行程，因此預計客運量將在明年下半年才會恢復。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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大和預測，美蘭空港明年客運量將恢復至2019年約86%水平，至2024年則增長至2019年同期的約114%，指海南免稅品銷售有望強勁復甦，看好其增長潛力。


【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

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撰文：鄭昊彤

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