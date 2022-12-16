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【虛擬經濟】美國前總統特朗普推出個人肖像NFT　限量45,000枚每款售價99美元 購買45枚保證可獲共晉晚餐門票

環球政經 16:54 2022/12/16

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美國前總統特朗普推出以他個人為主題的官方數碼收藏卡。這位美國第45任總統，在收藏卡上化身為超人、獵人、賽車手、太空人及高爾夫球手等造型。收藏卡本質上是45,000個於Polygon區塊鏈上發行的NFT / Non-Fungible Token（非同質化代幣）圖像，每款售價為99美元（折合約770港元），買家可以通過以太幣（ETH）或法定貨幣購入。

【溫股知新】大市如期趨波動    應市策略你要懂

根據OpenSea的數據，45,000枚NFT在大約12小時內已全部售罄，意味NFT的創作者已經籌集了超過445萬美元（約3,475萬港元）。此外，其後每次交易還可再獲得交易額的10%作為收入。

負責推出此NFT系列的公司NFT INT LLC在其網站上表示，籌集的資金不會用於特朗普2024年的總統競選活動。根據其網站上的宣傳指出，NFT INT LLC不歸特朗普或其任何組織所有，特朗普本人實際上並不是該系列的推手，相反特朗普只是為該項目授權了其名字、形象及肖像。 然而，即使NFT INT LLC籌集的資金並未資助特朗普的2024年競選活動，特朗普亦可以通過授權他的名字和肖像來籌集資金。 

購買特朗普收藏卡將可參加抽獎活動，贏取過千項獎品，包括有機會在海湖莊園 (Mar-a-Lago Club) 與特朗普進行私人會面、參加由特朗普主持的邁阿密獨家晚宴等等。特朗普為美國第45任總統，假如買家一次過購買超過45張收藏卡，更獲保證可以參加於南佛羅里達州舉行的特朗普晚宴。根據統計網站Dune的數據，截稿前有255人的數碼錢包中擁有超過45枚特朗普NFT。

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責任編輯：嚴浩文

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