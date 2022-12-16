  • 18°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

連番加息導致心軟減價　即引3組買家爭購　萬景峯四房1298萬售

股樓投資 15:46 2022/12/16

分享：

分享：

中原地產峯分行高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，樓價顯著回落，吸引買家入市。分行剛促成荃灣萬景峯3座低層D室成交，實用面積742平方呎，4房套房間隔，享內園景致。單位今年10月最初開價1418萬元，11月降價至1400萬元。業主初時叫價甚硬淨，因見連番加息，終於肯減價，日前突然劈價至1298萬元。由於屋苑4房戶向來少放盤，早前同類單位造價要1400 萬元以上，加上單位附帶新淨裝修，故甫減價立即獲3組買家爭購，終由其中一組買家不議價火速承接，實用呎價17493元。

陳麗嫦表示，買家為同區換樓客，物色荃灣西的大型屋苑大單位多時，專攻筍盤，見上址價錢吸引，極速承接。原業主則於2019年以1356萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕讓58萬元，單位期內貶值4.3%。

延伸閲讀【有相睇】現崇山四房1550萬連租約售　持貨四年帳蝕450萬

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映【青姐話】超級議息周 財息難兼收

同場加映【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

萬景峯 荃灣 中原地產 私人屋苑 二手市場

下一篇文章

【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】屯門碧翠花園980平方呎3房單位 72萬全屋翻新改善採光 主人房增設衣帽間
【室內設計】屯門碧翠花園980平方呎3房單位 72萬全屋翻新改善採光 主人房增設衣帽間
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
WhatsApp 今年推出多項新功能 6大新功能+設定懶人包
【特區護照續期】出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?
【特區護照續期】出發前先發現護照過期?網民有計仔 原來一日都續到新證?
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
柏傲莊I驗樓近滿分　玻璃有刮花最扣分　一小瑕疵要留意
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【有相睇】柏傲莊三房「樓王」直擊　單位景觀值幾多分？
【有相睇】柏傲莊三房「樓王」直擊　單位景觀值幾多分？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款