連番加息導致心軟減價　即引3組買家爭購　萬景峯四房1298萬售

中原地產峯分行高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，樓價顯著回落，吸引買家入市。分行剛促成荃灣萬景峯3座低層D室成交，實用面積742平方呎，4房套房間隔，享內園景致。單位今年10月最初開價1418萬元，11月降價至1400萬元。業主初時叫價甚硬淨，因見連番加息，終於肯減價，日前突然劈價至1298萬元。由於屋苑4房戶向來少放盤，早前同類單位造價要1400 萬元以上，加上單位附帶新淨裝修，故甫減價立即獲3組買家爭購，終由其中一組買家不議價火速承接，實用呎價17493元。

陳麗嫦表示，買家為同區換樓客，物色荃灣西的大型屋苑大單位多時，專攻筍盤，見上址價錢吸引，極速承接。原業主則於2019年以1356萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕讓58萬元，單位期內貶值4.3%。

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