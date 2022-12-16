▲ 【電子支付】AlipayHK：日本通關後當地使用人數增6倍 再推聖誕新年優惠

螞蟻集團控股的AlipayHK公布，自日本10月11日正式開放自由行後一個月，AlipayHK在日本的交易人數增逾6倍，用戶在旅途時平均會用AlipayHK消費4次以上。AlipayHK數據顯示，大部分用戶在日本當地會以該電子錢包支付消費額較低的交易，最多港人使用電子錢包日本商戶首三名全屬便利店，依次為全家（Family Mart）、Lawson和7-Eleven。

AlipayHK續指，以行業劃分，旗下用戶最喜愛光顧零售商店如藥妝、Outlets、電器等，佔近3成，其後是便利店佔近2成，餐飲和休閒娛樂佔1成。

螞蟻集團目前經全球跨境數碼支付和營銷解決方案「Alipay+」，讓AlipayHK接入日本、韓國、新加坡、澳門及內地5大市場，目前在內地所有城市門店、近九成澳門商戶、過百萬日本線下門店、逾12萬韓國門店和部分新加坡門店，使用AlipayHK以港幣結算購物消費。

在聖誕、新年期間，AlipayHK推出外地消費優惠：

日本方面

即日起至2023年2月15日，於AlipayHK進入「Alipay+ Rewards」日本目的地專頁，即可領取3張50日圓折扣券，在日本合作商戶內單筆消費滿51日圓可減50日圓優惠，總值高達150日圓

於日本精選商戶消費滿5000日圓，最多可獲1000日圓折扣優惠

於日本Lawson消費滿500日圓，即可享受100日圓折扣優惠3次

新加坡方面

即日起至2023年1月31日，AlipayHK用戶進入AlipayHK「Alipay+ Rewards」新加坡目的地專頁，即可領取高達新加坡幣90元（約港幣518元）折扣優惠。

在Changi樟宜機場如Shilla新羅免稅店、ComfortDelGro的士及Paragon百麗宮購物中心等精選合作商戶，消費滿一定金額即可享受相應折扣。

韓國方面

即日起至2022年12月31日，於韓國超過12萬合作商戶消費滿指定金額，最多累積可獲港幣438元立減優惠。

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編輯：麥德銘