【電子支付】AlipayHK：日本通關後當地使用人數增6倍　再推聖誕新年優惠

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【港股市況】再炒通關憧憬、大市高低波幅近500點 內房造好、碧桂園龍湖升3% 恒指午後反覆向好（不斷更新）
螞蟻集團控股的AlipayHK公布，自日本10月11日正式開放自由行後一個月，AlipayHK在日本的交易人數增逾6倍，用戶在旅途時平均會用AlipayHK消費4次以上。AlipayHK數據顯示，大部分用戶在日本當地會以該電子錢包支付消費額較低的交易，最多港人使用電子錢包日本商戶首三名全屬便利店，依次為全家（Family Mart）、Lawson和7-Eleven。
AlipayHK續指，以行業劃分，旗下用戶最喜愛光顧零售商店如藥妝、Outlets、電器等，佔近3成，其後是便利店佔近2成，餐飲和休閒娛樂佔1成。
螞蟻集團目前經全球跨境數碼支付和營銷解決方案「Alipay+」，讓AlipayHK接入日本、韓國、新加坡、澳門及內地5大市場，目前在內地所有城市門店、近九成澳門商戶、過百萬日本線下門店、逾12萬韓國門店和部分新加坡門店，使用AlipayHK以港幣結算購物消費。
在聖誕、新年期間，AlipayHK推出外地消費優惠：
日本方面
新加坡方面
韓國方面
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編輯：麥德銘