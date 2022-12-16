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【iM話理知】子女移民外地成趨勢 留港父母的理財規劃

iMTV＋ 19:30 2022/12/16

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其他股評時段:

02:50 為何近年較多人移居英國

04:00 移居趨勢和退休政策有甚麼關係？

06:50 非同住父母居所接近性

09:01 與非同住父母隔多久見面

11:39 移居趨勢是否已經逐漸冷卻呢？

13:00 假設我是退休人士或準備退休人士，子女移居，我具體一點會有甚麼理財問題要留意？

15:40 香港男女平均預期壽命

18:00 如果希望獨立自主地退休，需要準備多少錢？

19:26 是不是有每月港幣13,465元的現金流就足夠呢？

23:00 香港物業樓齡數字

31:00 甚麼是年金？

37:00 甚麼是安老按揭

41:00 退休的建議

43:00 Q&A

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