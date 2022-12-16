【NFT】特朗普發行個人肖像NFT　售價99美元

▲ 特朗普在自家社群媒體Truth Social上表示，將發行45,000枚個人肖像NFT，買家更有機會可與特朗普共進晚宴。

美國前總統特朗普早前透露，將會有「重磅消息」宣布。當外界認為消息是與總統選舉有關之際，特朗普就在自家社群媒體Truth Social上表示，將發行45,000枚個人肖像NFT，買家更有機會可與特朗普共進晚宴。

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特朗普宣布，是次的NFT鑄於Polygon上，消費者能以太幣或其他法定貨幣來購買，售價為99美元（約770港元）。而是次NFT包含多個設計款式，特朗普會以不同造型現身，如超級英雄、拳擊手、太空人造型等，而每一款 NFT最多不超過20枚。每一款NFT的背景則有數字「45」，代表特朗普是美國史上第45位總統。

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顧客結帳時，也會收到通知提醒，若一次過購入45枚NFT，可獲得與特朗普參加慶祝晚宴（gala dinner）的機會。而只要有購買NFT的顧客，也會自動被參加抽獎活動，獎品包括與特朗普進行Zoom對談或共進晚餐。

特朗普表示，其NFT就如著名的棒球卡般值得收藏，更表示：「這會是很棒的聖誕禮物，不要等，相信很快就會賣完！」

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責任編輯：曾曉汶

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