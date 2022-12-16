▲ 【吉利175】吉利升2% 公司累計交付「極氪001」逾7萬輛、完成其全年交付目標

吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌「極氪（Zeekr）」公布，至今累計交付豪華獵裝轎跑「極氪001」逾7萬輛，已是連續五個月創單月交付量新高，平均訂單金額超過33.6萬元人民幣。這即意味極氪完成此前定下的7萬輛全年交付目標。

吉利今日抽高後回落，現升2.3%，報12.28元。

自開啟交付以來，「極氪001」累計交付66611輛，11月交付量持續破萬，單在11月，已交付11,011輛，按年增長447.3%，按月增長8.8%。

公司指，「極氪001」亦為30萬元人民幣級別之豪華純電車型銷量冠軍。同時，全新HMI設計的ZEEKR OS 4.0即將全面推送。

本周初，吉利擬分拆極氪於美國上市，市場傳目標集資超過10億美元（約78億港元），並尋求最快於明年第二季在紐交所上市。

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編輯：姚卓然