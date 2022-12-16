【告別企鵝】DONKI宣布更換新吉祥物Dojo-chan　接受民意急轉彎　Donpen極速復職

▲ DONKI今（16日）在Twitter宣布，將會推出新吉祥物，取代原本的企鵝吉祥物Donpen。

自日本連鎖超市「驚安之殿堂」唐吉訶德（DONKI）進軍香港市場，其企鵝吉祥物「Donpen」亦為港人所熟悉。然而，DONKI今（16日）在Twitter宣布，將會推出新吉祥物，取代Donpen位置。



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DONKI於其官方Twitter表示，為讓大眾了解該品牌的宗旨是「情熱価格」，即為消費者帶來價格優惠的商品。由此，決定將DONKI的官方吉祥物，從原本的企鵝角色Donpen，更改為Dojou-chan。惟未有交代兩代吉祥物的確實交替日期。

由於DONKI於較早前的Twitter帖文中， 仍沿用Donpen進行推廣活動。更換吉祥物的消息一出，不但引起網民熱論，紛紛表示「不能接受」。就連DONKI社長吉田直樹亦隨即表示，對今次更換吉祥物事件毫不知情，需要跟相關部門了解。

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責任編輯：殷凱怡

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