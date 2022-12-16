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【告別企鵝】DONKI宣布更換新吉祥物Dojo-chan　接受民意急轉彎　Donpen極速復職

商業 20:27 2022/12/16

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DONKI今（16日）在Twitter宣布，將會推出新吉祥物，取代原本的企鵝吉祥物Donpen。

自日本連鎖超市「驚安之殿堂」唐吉訶德（DONKI）進軍香港市場，其企鵝吉祥物「Donpen」亦為港人所熟悉。然而，DONKI今（16日）在Twitter宣布，將會推出新吉祥物，取代Donpen位置。

【最新消息】DONKI高層回應民意，Donpen復職。

【日本出口】日本產番薯需求激增　往香港等地出口額達1.3億元

DONKI於其官方Twitter表示，為讓大眾了解該品牌的宗旨是「情熱価格」，即為消費者帶來價格優惠的商品。由此，決定將DONKI的官方吉祥物，從原本的企鵝角色Donpen，更改為Dojou-chan。惟未有交代兩代吉祥物的確實交替日期。

由於DONKI於較早前的Twitter帖文中， 仍沿用Donpen進行推廣活動。更換吉祥物的消息一出，不但引起網民熱論，紛紛表示「不能接受」。就連DONKI社長吉田直樹亦隨即表示，對今次更換吉祥物事件毫不知情，需要跟相關部門了解。

【日本遊】專門推動高端旅遊　日本酒店業者打造豪華房增加收入

【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務

責任編輯：殷凱怡

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