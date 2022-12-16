美眾院通過波多黎各地位法 料難過參院將逾期

位於加勒比海的美屬波多黎各多年來爭取更大自治權，或成為美國其中一個州份。美國眾議院於周四（15日）率先表決通過波多黎各地位法，讓當地人民未來有機會通過公投，決定屬地將來的命運，包括成為美國州份。但今次法案相信只是曇花一現。

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眾議院周四以233票支持比219反對，在民主黨仍然控制下通過波多黎各地位法（Puerto Rico Status Act）。共和黨以公投沒有維持原狀反對支持，批評法案是用來分散聯邦政府可能在周五（16日）停擺的注意力。

法案列明，當地未來可以舉行具法律約束力的公投，在3個選項決定支持其中一個，全面獨立（full independence）﹑成為美國州份（U.S. statehood）或成為類似馬紹爾群島（Marshall Islands）等與美國保持緊密聯繫的獨立國家。

由於法案難以在本月底逾期前獲參議院通過，加上眾議院在換屆後將由共和黨成為多數黨，波多黎各地位法相信難再進入眾院議程。

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法案支持者﹑亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦（Raul Grijalva）表示，即使參議院不通過，法案將為波多黎各設下前所未見的重要先例。格里哈爾瓦指法官向波多黎各人民展示，他們有機會通過公投正大光明決定未來。

現時人口約330萬的波多黎各早於1898年時，已經成為美國領土。多年來社運人士積極推動改革，希望當地政府能有更大自決能力。自1960年代起，波多黎各曾舉行6次無法律約束力公投，但並無出現多數支持。

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責任編輯：吳漢培