IMF料亞洲地區樓價跌多達兩成 受加息拖累

國際貨幣基金組織（IMF）周四（15日）最新報告預測，亞洲多國的樓價將會下滑，更警告部分國家的經濟下行風險增加及加息等因素拖累，樓價料急挫半成至兩成。

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IMF指新冠疫情效應帶動樓價飆升，但隨著經濟衰退風險臨近，樓市或會出現修正。而且金融環境收緊也推高貸款成本，民眾的住屋需求正開始降溫，部分經濟體市場已開始調整。

亞洲多國樓價去年的升幅凌厲，例如南韓經通脹調整後的樓價升約兩成，日本與新加坡樓價升約1成，而中國和泰國則升5%。

不過部分地區樓市今年出現減速跡象，各國央行在高通脹環境下取消貨幣刺激措施，也正壓抑樓價。

美聯儲本周加息0.5厘，樓市按揭貸款利率勢必進一步上升。而其餘地區的央行仿效美聯儲，亞洲地區供樓一族也需更努力應對不斷上升的供款額。

IMF指出早前由於央行放寬貨幣政策，低抵押貸款利率支撐疫情期間的樓價升幅，但現時形勢已逆轉。IMF警告隨著加息帶來更大風險，部分國家的樓價或下跌5%至20%左右。

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IMF亞太部主任斯里尼亞桑（Krishna Srinivasan）表示，當前階段對多國而言都屬於新轉折點。全球經濟增長放緩及加息等前提下，疫後樓價飆升的趨勢似乎更有可能逆轉。

斯里尼亞桑預測明年全球經濟環境仍脆弱，預計通脹維持高企，金融狀況亦會緊張，相信明年樓市會比今年更差。

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責任編輯：鄭錦玲