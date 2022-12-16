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【禁挖礦】微軟禁用戶於Azure　進行加密貨幣挖礦操作

科技 16:31 2022/12/16

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微軟更新了其雲端平台Azure在線服務的通用許可條款，禁止客戶利用其雲平台，進行加密貨幣的開採。

加密貨幣世界最傳統的挖礦，就是靠機器的算力去執行極度複雜的運算，而且門檻愈來愈低，用戶只要透過雲端平台就能進行挖礦。但由於挖礦會對在線服務造成干擾和損害，微軟（Microsoft）近日就更新了其雲端平台Azure在線服務的通用許可條款，禁止客戶利用其雲平台，進行加密貨幣的開採，保障所有使用Azure的客戶能夠公平使用資源。

【加密貨幣】熱潮持續　小心騙徒利用網絡資源行騙

【加密貨幣】紐約州新法禁挖礦兩年　防礦商使用化石燃料發電廠

微軟近日更行政策條款，明確規定未經事先批准，用戶不得在其在線服務上進行加密貨幣挖礦，主要指雲服務系統Azure。該政策於12月1日正式生效，適用於所有用戶，包括微軟付費客戶。

微軟也表示，若要取得微軟雲計算解決方案挖礦的許可，可提出要求。若獲得官方書面批准，才能進行挖礦。但微軟就未有表明，要符合哪些條件細節才會獲得許可，只表示會考慮為安全檢測的測試和研究目的而進行的挖礦工作。

事實上，微軟並非第一間限制用戶在其雲網絡上挖礦的公司。甲骨文和OVH就已表明不允許用戶在其網絡上挖礦；DigitalOcean和Google則需書面許可；亞馬遜AWS服務就會禁止用戶在其免費服務中，進行挖礦活動。

【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損

責任編輯：曾曉汶

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