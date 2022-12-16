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【聖誕機遇】新地12大商場斥資逾2千萬　迎後疫情節日商機

商業 14:37 2022/12/16

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臨近冬至及聖誕假期，加上政府近日進一步放寬防疫措施，取消掃瞄安心出行及黃藍碼等政策，均有助本地消費氣氛持續向好。有大型連鎖商場負責人預計，冬至及聖誕黃金檔期的營業額及人流可分別按年升20%及15%。

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新鴻基地產旗下12大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，今年聖誕斥資超過2千萬用於節日推廣，不但推出多項節日主題裝飾吸引家庭客，同時加推消費獎賞及主題換領等作多重優惠推廣，加上年底不少商戶都進行大型促銷，均成功帶動不少餐廳的冬至訂座率，聖誕聚會亦有助提升餐廳、食品及禮物銷情。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示

下周四（22日）冬至，不少市民疫情下久未相聚，趁着取消黃藍碼等防疫措施放寬，新地12大商場多間餐廳早已錄得八至九成訂座率，中式酒樓更迎來久違了的多張大檯訂單。

她分析指，最新零售數據反映珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷情急增，場內珠寶商戶亦表示受惠於金價下降加上年底為嫁娶旺季，珠寶生意較去季增25%。因此，預計在聖誕黃金檔期，整體營業額及人流將分別按年升20%及15%，整體銷情逐漸重拾疫前水平。

鍾秀蓮續稱，回顧整體2022年，年初雖受第五波疫情帶來打擊，但下半年受惠於消費券及防疫措施放寬帶動下，為商戶帶來不少商機，商場亦有多間新商戶進駐，反映商界對前景仍感樂觀。隨著黃藍碼的取消，本港及全球多國進一步優化出入境防疫政策，預料旅客市場將提速復甦，相信能進一步刺激本地零售業增長。

責任編輯：楊嘉軒

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