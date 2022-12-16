通脹趨放緩  有條件實現寬鬆政策

雖然正如市場所料，聯儲局在周三上調政策利率50基點，最值得關注的是聯邦基金利率預測出現調整，上升趨勢仍然持續。儘管加息步伐較2022年放緩，但聯儲局仍有意加息，並在一段更長時間內保持偏高利率。我們認為聯儲局下一階段的貨幣寬鬆政策較有可能是由經濟狀況惡化主導，而不是較溫和的經濟軟著陸，然而好消息是通脹終於降至足以令聯儲局考慮暫停緊縮行動的水平。

雖然利率預測堅決走高，但市場明顯感覺到，聯儲局的加息週期正接近終結，以便正確評估2022年緊縮政策的衝擊。我們轉趨較保守的觀點，並預期聯儲局將在明年3月會議上加息最後一次，政策利率將於5.25%見頂。我們認為，利率最終可能會下降0.25%，或加息週期延續至5月；現階段，最後一次加息的確實時間和幅度將完全取決於通脹數據。好消息是，最近公佈的消費物價指數數據明確顯示，貨品按月通脹已趨放緩。即使是在2023年可能最備受矚目的服務業通脹（不包括房屋），目前亦已靠穩。

我們預計聯儲局將在2023年底前開始放寬政策。問題是寬鬆政策將如何實現，以及有何關鍵跡象反映我們正向此方向邁進？

首先最重要的是，儘管我們預計通脹不會重返聯儲局的2%目標，但通脹須明顯並持續放緩。按月物價數據似乎逐步恢復至較正常水平，實屬利好現象。具體而言，核心貨品通脹緩和，為因第三季通脹數據高企而感到不安的投資者提供喘息空間，並有可能為最受疫情和俄烏衝突干擾的地區帶來紓緩作用。

要推低服務業通脹更為棘手，因其一般由工資增長帶動，而且會對中期通脹持續升溫構成更大風險。不幸的是，最有可能令服務業通脹下跌的原因是經濟衰退。因此，勞工市場降溫是紓緩服務業通脹的必要條件。我們預計情況將在2023年首數月出現惡化。



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