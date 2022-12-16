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【異動｜內需】H&H升17%創逾一年高　對手雅培中國日前宣布退出中國市場

股市 15:06 2022/12/16

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【異動|內需】H&H股價升17%　對手雅培中國日前宣退中國市場

雅培中國周三（14日）以專注醫學營養品業務為由，宣布退出內地嬰幼兒營養品市場，帶動內地嬰幼兒產品龍頭H&H國際 （01112） 升17%，現報17.94元，創逾一年高，截至下午2時36分，成交額暫錄8470萬元，而本月累計大升84%。

H&H國際擁有合生元品牌，截至6月底止上半年，嬰幼兒配方奶粉收入佔約41.3%，涉24.62億元人民幣，內地市場則佔集團整體收入73.8%。

日前，雅培中國宣布退出中國嬰幼兒營養品市場，並公告中指，過去數年，公司在中國大陸快速變化的市場上參與了激烈的競爭。然而，消費者對嬰幼兒以及兒童營養產品的需求正在發生變化。因此，公司決定更專注於不斷增長的醫學營養品業務，並逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養產品的運營及銷售，包括菁摯，恩美力，親護，喜康寶，小安素等品牌。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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記者：宋佩恩

港股 中國市場 異動股 H&H國際控股（01112） 中國

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