  • 18°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜內需】H&H全日升一成、創逾一年高　對手雅培中國日前宣布退出中國市場

股市 16:19 2022/12/16

分享：

分享：

【異動｜內需】H&H升17%創逾一年高　對手雅培中國日前宣布退出中國市場

雅培中國周三（14日）以專注醫學營養品業務為由，宣布退出內地嬰幼兒營養品市場，帶動內地嬰幼兒產品龍頭H&H國際 （01112） 曾升17%，高見17.94元，創逾一年高，收報16.9元，升10.3%，全日成交額1.07億元，本月累計大升84%。

H&H國際擁有合生元品牌，截至6月底止上半年，嬰幼兒配方奶粉收入佔約41.3%，涉24.62億元人民幣，內地市場則佔集團整體收入73.8%。

日前，雅培中國宣布退出中國嬰幼兒營養品市場，並公告中指，過去數年，公司在中國大陸快速變化的市場上參與了激烈的競爭。然而，消費者對嬰幼兒以及兒童營養產品的需求正在發生變化。因此，公司決定更專注於不斷增長的醫學營養品業務，並逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養產品的運營及銷售，包括菁摯，恩美力，親護，喜康寶，小安素等品牌。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【異動股｜醫藥】山東新華製藥半日大升18%　稱要加班生產急需藥品　另A股亦見漲停板

【異動股】復星醫藥彈7%　新冠藥物阿茲夫定即將開放網售

記者：宋佩恩

港股 中國市場 異動股 H&H國際控股（01112） 中國

上一篇文章

【異動股｜內房】多隻內房股發力、碧桂園全日升6%　劉鶴：房地產是國民經濟支柱產業

下一篇文章

【Bitcoin ETF】南方東英比特幣以太幣期貨ETF首掛　起始吸資5.7億港元、提價格「歸零」風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港加息】星展、上商等多家銀行跟隨上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【香港加息】星展、上商等多家銀行跟隨上調最優惠利率0.25厘　各行加P詳情一文睇晒
【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　高鐵據報1月初恢復服務
【中港通關】李家超：明年與內地有可能實現通關　高鐵據報1月初恢復服務
【美股期貨】美股期貨欠方向　道指期貨跌7點、納指期貨微升（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨欠方向　道指期貨跌7點、納指期貨微升（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM個別走　炒通關憧憬、恒指全日反覆升82點（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM個別走　炒通關憧憬、恒指全日反覆升82點（不斷更新）
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
【證監會一姐】梁鳳儀接替歐達禮　成為證監會首位女CEO（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌105點　阿里美股低港2.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款