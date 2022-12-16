香港上市公司商會 (商會) 今年成立二十周年，商會多年來致力推動優化上市制度與監管環境，向政府及監管機構提出有利金融市場發展的前瞻性建議，並積極保障上市發行人及會員的權益，以及提升香港的企業管治水平。為慶祝這重要的里程碑，商會於今天(12月13日) 舉行會慶晚宴，並邀得財政司司長陳茂波任主禮嘉賓，以及財經事務及庫務局局長許正宇及常任秘書長(財經事務)甄美薇女士 、證監會主席雷添良及副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀等出席。

今天的慶典合共240名財經金融界代表出席，一眾財金官員、監管機構代表，與業界人士、上市公司會員聚首一堂，一同支持並肯定商會過去20年對香港金融市場發展的貢獻，共慶新章。在典禮上，商會安排了主席梁嘉彰、商會前主席羅嘉瑞醫生與財政司司長陳茂波及多名財金官員，共同進行二十周年會慶亮燈啟動儀式。

▲ 香港上市公司商會主席梁嘉彰女士在致歡迎辭。

財政司司長陳茂波在致辭時，讚揚商會一直以來對香港金融市場所作出的貢獻，以及在維護市場誠信方面的努力，積極推動提升企業管治及ESG的發展。

▲ 財政司司長陳茂波先生擔任主禮嘉賓。

香港上市公司商會主席梁嘉彰在歡迎辭稱：「香港現正值一個分水嶺時刻，面對內部及來自海外前所未有的巨大經濟挑戰，我們須思考如何發揮背靠祖國的優勢，並發揮超級聯繫人的角度。」在迎來二十年里程碑之際，梁嘉彰指出商會的角色亦與時並進。

「成立初期，商會集中充當上市公司和監管機構之間有關法規的溝通管道，隨後逐步擴闊並注入具前瞻性的市場視野。由爭取改善上市制度與監管環境、支持不同投票權架構的公司股票在港上市，到提倡環境、社會及管治的最佳實踐以及倡議讓香港成為科技企業上市中心，在有關市場質素及競爭力的關鍵市場問題上，我們總站在前線，在未來亦將如是。」商會專注捍衛上市發行人的利益，同時亦全力守護市場與經濟的穩健發展，不斷向局方提供建設性的意見。

商會在推動公司機構的企業管治及ESG方面不遺餘力，與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心合辦「香港公司管治及環境、社會及管治卓越獎」，獎項今年踏入第十六年。頒獎禮特於今天二十周年會慶上舉行，以表揚具優越企業披露水平及ESG 卓越表現的公司，藉此為業界提供楷模。

評審委員會主席周永健讚賞是次參賽公司的表現，反映在遵守港交所之環境、社會及管治匯報規定和守則條文方面，市場已取得良好勢頭，獲獎公司將激勵其他企業不斷改進，提高整體市場質素。

(獲獎公司名單：https://bit.ly/3HE8nh8)

方圓企業服務集團（香港）有限公司為今年獎項的冠名贊助，公司董事及集團行政總裁魏偉峰博士亦認同周永健的看法。他指出方圓致力引導企業建立良好的管治，加強企業的 ESG 實踐，因此很榮幸公司的ESG專業團隊能為今年獎項的評審過程提供支援，並見證各上市公司為加強公司治理和ESG標準所付出的努力。

關於香港上巿公司商會

香港上市公司商會為非牟利組織，於2002年9月正式註冊成立，為香港上巿公司及其他相關機構提供服務。商會致力推廣企業管治；擔當上巿公司與有關監管機構之間的溝通角色；加強香港上巿公司之間的聯繫；促進中港兩地上巿公司之間的合作，維護香港作為國際金融及集資中心的地位。商會自2007年每年與香港浸會大學聯合頒發「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，以表揚具有公司管治與ESG卓越表現的上巿公司 (https://chklc.org/zh-index-php/)

有關「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」

【香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎】（前稱【香港公司管治卓越獎】）由香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合舉辦，由2007 年開始每年頒發，旨在促進香港企業管治、ESG，商業道德及董事會領導力的最高水準；表彰卓越管治的公司；宣傳最佳實踐及成績，從而促進公司管治文化的長足發展。

【2022年度香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎】獲方圓企業服務集團（香港）有限公司任冠名贊助、卓佳香港任鑽石贊助、華富投資者關係任金贊助、香港立信德豪會計師事務所有限公司任ESG獎項暨銅贊助。獎項同時獲財經事務及庫務局、證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港會計師公會及香港中國企業協會全力支持。此外，香港經濟日報任大會獨家中文媒體贊助、新城財經台任獨家電台夥伴；華富財經、irasia.com、CORPHUB及智富投資者關係任網上媒體夥伴。

如欲查詢有關【香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎】的詳情，請瀏覽： https://cgesgawards.chklc.org/tchi/

(特約)