【騰訊700】南非大股東旗下Prosus周二再沽騰訊套3.2億、持股量跌穿27%　花費約3個月完成減持1個百分比（第二版）

▲ 【騰訊700】南非大股東旗下Prosus周二再沽99.3萬股騰訊、持股量跌穿27% 花費約3個月完成減持1個百比分

南非傳媒巨企Naspers 旗下互聯網投資旗艦Prosus再披露沽出騰訊 （00700） ，Prosus 最新宣布，為繼續實施無上限回購計劃，公司在周二（13日）進一步出售99.3萬股騰訊，其騰訊持股比例跌至26.99%，聯交所披露，平均作價每股320.0280，貨值約3.18億元。

騰訊收跌0.25%，報316.8元。

Prosus提到，由於持股比例跨越一個百分比，故周四（15日）已向聯交所提交披露通知。翻查聯交所披露，Naspers 及Prosus 在9月8日減持111.5萬股騰訊，每股作價303.9786元，持股量由28.01%降至27.99%，觸發披露責任。對比兩次披露時間，反映Prosus約花費3個月時間減持1個百分比騰訊。

Naspers及Prosus今年6月底發聲明稱，啟動無上限減持騰訊，以支持自身回購計劃，以收窄其每股資產淨值與股價折讓。Prosus 近日披露，上周（12月5日至9日）期間，Prosus 以平均每股 64.0234 歐元的價格回購 323.15萬股，作價2.18億美元（約16.98億港元）。

綜合Prosus減持行動 6月28日至9月30日：出售9467.81萬股，套現38.6億美元（約301.1億港元） 10月1日至11月18日：出售6095.52萬股，套現19.1億美元（約148.9億港元） 12月13日：出售99.3萬股，未披露作價

(第二版加入每股作價）

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記者：李哲毅

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