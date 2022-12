特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？

美國前總統特朗普日前宣布,將有重大消息公布。由於他早前宣布角逐2024年總統寶座,外界相信與競選有關。結果,特朗普宣布發售自己肖像打造的非同質化代幣(Non-Fungible Token,簡稱NFT)收藏。

多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)周三(14日)揚言,將在周四(15日)宣布「重磅消息」(major announcement)。正當大家以為與競選有關的消息時,特朗普揭曉是要賣自己的NFT。

收藏包括多個NFT作品,當中特朗普以不同造型現身,包括類似超級英雄打扮﹑西部牛仔服飾及太空人造型等。背景有數字45,代表特朗普是美國史上第45位總統。購買NFT更有機會贏得1,000份獎品,包括與特朗普共進晚宴等。

特朗普形容自己的NFT猶如著名的棒球卡,而且每個售價只需99美元(約770港元)。特朗普相信自己的NFT會大受歡迎,呼籲支持者盡快購買,為自己準備一份特朗普NFT聖誕禮物。

AMAZING ART! Cowboys, superheroes, astronauts & Trump! Which Trump Digital Trading Card is your favorite? Show us your #TrumpCard https://t.co/vrpHbxyrFG pic.twitter.com/hwTXGnlT7R