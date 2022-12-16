  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？

環球社會熱點 14:05 2022/12/16

分享：

分享：

美國前總統特朗普日前宣布，將有重大消息公布。由於他早前宣布角逐2024年總統寶座，外界相信與競選有關。結果，特朗普宣布發售自己肖像打造的非同質化代幣（Non-Fungible Token，簡稱NFT）收藏。

多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周三（14日）揚言，將在周四（15日）宣布「重磅消息」（major announcement）。正當大家以為與競選有關的消息時，特朗普揭曉是要賣自己的NFT。

收藏包括多個NFT作品，當中特朗普以不同造型現身，包括類似超級英雄打扮﹑西部牛仔服飾及太空人造型等。背景有數字45，代表特朗普是美國史上第45位總統。購買NFT更有機會贏得1,000份獎品，包括與特朗普共進晚宴等。

特朗普形容自己的NFT猶如著名的棒球卡，而且每個售價只需99美元（約770港元）。特朗普相信自己的NFT會大受歡迎，呼籲支持者盡快購買，為自己準備一份特朗普NFT聖誕禮物。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【英國王室】哈里指控媒體害愛妻流產 梅根曾想輕生 【下一頁】

原先外界對特朗普的重磅消息充滿期待，了解原來只是賣NFT後，不少網民亦表示震驚及感到好笑。有人甚至坦言，當全世界同意多數NFT是騙局及有人因為賣NFT而被告時，特朗普才出手加入。

有名人戲稱，似乎特朗普的2024總統競選團隊資金措募計劃仍未達標。更有人笑指，特朗普根本不想參選。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
今日
英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
C朗豪擲2.7億返家鄉建退休豪宅 單計睡房已有千呎
今日
C朗豪擲2.7億返家鄉建退休豪宅 單計睡房已有千呎
薩爾瓦多全力打黑逾8個月 約10萬人成階下囚
2022/12/15
薩爾瓦多全力打黑逾8個月 約10萬人成階下囚
比利時足總LinkedIn出招聘 列多點要求請主教練
2022/12/15
比利時足總LinkedIn出招聘 列多點要求請主教練
《SPY X FAMILY》舞台劇選角 4個小妹妹輪流演安妮亞
2022/12/15
《SPY X FAMILY》舞台劇選角 4個小妹妹輪流演安妮亞

你可能感興趣

英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
今日 09:05
英男星親承唔再飾演《超人》 DC料換新血
C朗豪擲2.7億返家鄉建退休豪宅 單計睡房已有千呎
今日 08:05
C朗豪擲2.7億返家鄉建退休豪宅 單計睡房已有千呎
薩爾瓦多全力打黑逾8個月 約10萬人成階下囚
18:10 2022/12/15
薩爾瓦多全力打黑逾8個月 約10萬人成階下囚
網絡熱話 選舉 特朗普 NFT 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】普京擴大貿易合作避制裁 烏官員送禮炸傷波蘭警總長（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京擴大貿易合作避制裁 烏官員送禮炸傷波蘭警總長（不斷更新）
英2黃牛靠程式獲利逾8662萬 被要求還5871萬 否則加監8年
英2黃牛靠程式獲利逾8662萬 被要求還5871萬 否則加監8年
【世界盃2022】摩洛哥兩球不敵法國爆騷亂 14歲男童身亡
【世界盃2022】摩洛哥兩球不敵法國爆騷亂 14歲男童身亡
約翰遜靠把口揾食 卸任首相3個月演講袋近千萬
約翰遜靠把口揾食 卸任首相3個月演講袋近千萬
英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版）
英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款