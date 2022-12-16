特朗普公布「重磅消息」 竟然唔關競選事？

美國前總統特朗普日前宣布，將有重大消息公布。由於他早前宣布角逐2024年總統寶座，外界相信與競選有關。結果，特朗普宣布發售自己肖像打造的非同質化代幣（Non-Fungible Token，簡稱NFT）收藏。

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特朗普（Donald Trump）周三（14日）揚言，將在周四（15日）宣布「重磅消息」（major announcement）。正當大家以為與競選有關的消息時，特朗普揭曉是要賣自己的NFT。

收藏包括多個NFT作品，當中特朗普以不同造型現身，包括類似超級英雄打扮﹑西部牛仔服飾及太空人造型等。背景有數字45，代表特朗普是美國史上第45位總統。購買NFT更有機會贏得1,000份獎品，包括與特朗普共進晚宴等。

特朗普形容自己的NFT猶如著名的棒球卡，而且每個售價只需99美元（約770港元）。特朗普相信自己的NFT會大受歡迎，呼籲支持者盡快購買，為自己準備一份特朗普NFT聖誕禮物。

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AMAZING ART! Cowboys, superheroes, astronauts & Trump! Which Trump Digital Trading Card is your favorite? Show us your #TrumpCard https://t.co/vrpHbxyrFG pic.twitter.com/hwTXGnlT7R — CollectTrumpCards (@CollectTrump) December 16, 2022

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原先外界對特朗普的重磅消息充滿期待，了解原來只是賣NFT後，不少網民亦表示震驚及感到好笑。有人甚至坦言，當全世界同意多數NFT是騙局及有人因為賣NFT而被告時，特朗普才出手加入。

有名人戲稱，似乎特朗普的2024總統競選團隊資金措募計劃仍未達標。更有人笑指，特朗普根本不想參選。

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責任編輯：吳漢培