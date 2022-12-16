  • 17°C
香港時間 : 20221216日 (週五) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成

環球社會熱點 13:48 2022/12/16

分享：

分享：

英國冬季寒流持續下流感疫情惡化，流感患者入院人數首次超越新冠疫情，一周已飆升4成。英國國民保健服務（NHS）稱會保持警惕，並形容今年或迎來近年最嚴重的一次流感季。

英寒流料延至周末 多地降雪不停 下周或再有冷風 【下一頁】

專家警告由於寒冷天氣，民眾在室内混合活動也大幅增加，提高他們感染流感、新冠病毒等疾病的風險。

NHS指在截至周日（11日）的一周内，英國每10萬人就有6.8人因流感入院，較前一周每10萬人有3.9人的比例增近1倍。

而同期每10萬人就有6.6人因新冠肺炎入院，代表流感患者入院人數首超新冠疫情。

雖然流感與新冠住院個案急升，但流感個案一周内飆升4成，已升至專家預期的超過8倍。《每日電訊報》指，如流感疫情繼續惡化，英國將有3萬人死於流感，成為自2017年冬季以來最嚴重的一次流感疫情。

英國衛生安全局（UKHSA）的數據顯示，目前流感患者的按周住院率為過去4年以來最高。85歲或以上群體情況最嚴重，每10萬人有23.1人住院，高於前一周的10.7人。

【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅 【下一頁】

4歲或以下幼童的按周住院率也大幅上升，由每10萬人有8.4人住院升至20.7人。

英格蘭今年約有3,300萬人可免費接種流感疫苗，包括年齡50歲或以上者、小學學童及部分中學生。

所有2至3歲幼童都合資格接種流感噴鼻式疫苗，不過2歲和3歲幼童的接種率分別只有37.4%和39.5%，低於前幾年。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
2022/12/15
【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種
2022/12/03
【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種
英國人聖誕節恐無火雞食？ 禽流感致供應短缺
2022/11/30
英國人聖誕節恐無火雞食？ 禽流感致供應短缺
IMF與WTO同警告 去全球化對經濟有負面效果
2022/11/30
IMF與WTO同警告 去全球化對經濟有負面效果
澳新州撤逾3.3萬張疫情罰款單 涉逾1.5億佔總數一半
2022/11/29
澳新州撤逾3.3萬張疫情罰款單 涉逾1.5億佔總數一半

你可能感興趣

【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
14:41 2022/12/15
【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種
11:11 2022/12/03
【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種
英國人聖誕節恐無火雞食？ 禽流感致供應短缺
16:02 2022/11/30
英國人聖誕節恐無火雞食？ 禽流感致供應短缺
疫情 傳染病 流感 新冠肺炎 疫苗 新冠肺炎疫情 肺炎 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）

下一篇文章

英寒流料延至周末 多地降雪不停 下周或再有冷風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】普京擴大貿易合作避制裁 烏官員送禮炸傷波蘭警總長（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京擴大貿易合作避制裁 烏官員送禮炸傷波蘭警總長（不斷更新）
英2黃牛靠程式獲利逾8662萬 被要求還5871萬 否則加監8年
英2黃牛靠程式獲利逾8662萬 被要求還5871萬 否則加監8年
【世界盃2022】摩洛哥兩球不敵法國爆騷亂 14歲男童身亡
【世界盃2022】摩洛哥兩球不敵法國爆騷亂 14歲男童身亡
約翰遜靠把口揾食 卸任首相3個月演講袋近千萬
約翰遜靠把口揾食 卸任首相3個月演講袋近千萬
英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版）
英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款