英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成

英國冬季寒流持續下流感疫情惡化，流感患者入院人數首次超越新冠疫情，一周已飆升4成。英國國民保健服務（NHS）稱會保持警惕，並形容今年或迎來近年最嚴重的一次流感季。

英寒流料延至周末 多地降雪不停 下周或再有冷風 【下一頁】

專家警告由於寒冷天氣，民眾在室内混合活動也大幅增加，提高他們感染流感、新冠病毒等疾病的風險。

NHS指在截至周日（11日）的一周内，英國每10萬人就有6.8人因流感入院，較前一周每10萬人有3.9人的比例增近1倍。

而同期每10萬人就有6.6人因新冠肺炎入院，代表流感患者入院人數首超新冠疫情。

雖然流感與新冠住院個案急升，但流感個案一周内飆升4成，已升至專家預期的超過8倍。《每日電訊報》指，如流感疫情繼續惡化，英國將有3萬人死於流感，成為自2017年冬季以來最嚴重的一次流感疫情。

英國衛生安全局（UKHSA）的數據顯示，目前流感患者的按周住院率為過去4年以來最高。85歲或以上群體情況最嚴重，每10萬人有23.1人住院，高於前一周的10.7人。

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4歲或以下幼童的按周住院率也大幅上升，由每10萬人有8.4人住院升至20.7人。

英格蘭今年約有3,300萬人可免費接種流感疫苗，包括年齡50歲或以上者、小學學童及部分中學生。

所有2至3歲幼童都合資格接種流感噴鼻式疫苗，不過2歲和3歲幼童的接種率分別只有37.4%和39.5%，低於前幾年。

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責任編輯：鄭錦玲