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【俄資進港】俄交易所SPB冀明年開放買賣500隻在港上市中企　惟料地緣政治影響難提具體時間表

股市 13:42 2022/12/16

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【俄資進港】俄交易所SPB冀明年開放買賣500隻在港上市中企　惟料地緣政治影響難提具體時間表

俄羅斯第二大交易所聖彼得堡證券交易所（SPB Exchange）表示，計劃2023年提供500多隻香港上市的中國股票交易服務，並會擴大到印度、巴西和南非等市場。

聖彼得堡證券交易所主要交易海外上市股份，此前透露，今年該所註冊客戶數量增長 28%，但交易量下降3分之2。

俄羅斯人被凍逾6萬億盧布外國股票

俄羅斯央行今年7月時曾估計，在西方制裁及俄羅斯實施包括禁止交易外國股票在內的限制措施後，俄羅斯人持有的約6萬億盧布（折合約7224億港元）的外國股票已被凍結。

俄羅斯各界企業正積極尋求其他友好市場，聖彼得堡證券交易所希望在烏茲別克斯坦、印度、巴西、墨西哥、南非和其他發展中國家提供交易服務。

地緣政治影響 難給具體時間表

但聖彼得堡證券交易所行政總裁Roman Goryunov 承認，地緣政治的不確定性使得不可能給出具體的時間表。他認為，一切都變化得如此之快，要按季度製定正確的年度計劃似乎簡直是遙遠夢想。

電動滑板車公司Whoosh周三（14日）舉行了俄羅斯今年唯一一次IPO，但集資額少過預期。Goryunov直言，如果市場的流動性和容量正在下降，自然地，要成功配售也是相當複雜。

Goryunov：俄新股估值具挑戰

Goryunov 補充說，投資者圈子正在縮小，因當局限制披露部分公司及宏觀經濟資料，而使新股配售的前景變得複雜，這使得資產估值具有挑戰性。鑑於西方制裁，俄羅斯中央銀行命令銀行限制信息披露，並已停止發布部分數據。

相關文章：

【金融中心】俄羅斯企業據報研將業務遷來港　金管局：銀行無義務遵守外國政府單方面制裁

【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股、涉ATMXJ　港交所：沒與俄交易所合作（第二版）

編輯：李哲毅

港股 制裁 股票 政治 地緣政治 俄羅斯 俄羅斯盧布

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