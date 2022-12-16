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【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭

理財智慧 15:08 2022/12/16

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日本服裝零售品牌UNIQLO宣布，將於今年平安夜（12月24日）為全港市民提供指定電車及巴士路線免費乘車優惠。

【溫股知新】大市如期趨波動    應市策略你要懂

市民可以於當日無限次乘搭九巴來往中秀茂坪及尖沙咀碼頭的1A路線，以及石塘咀總站至北角/筲箕灣總站、筲箕灣總站至跑馬地總站、 堅尼地城總站至跑馬地總站的電車路線，遊走港九各區。品牌更特別設計了色彩繽紛的HEATTECH巴士及電車，市民可留意把握打卡機會，共度一個暖意滿滿的冬日。

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責任編輯：嚴浩文

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