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英寒流料延至周末 多地降雪不停 下周或再有冷風

環球社會熱點 13:15 2022/12/16

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英國本周遭遇寒冷天氣，出現當地逾10年來最冷的一天。英國氣象局預計，寒流將持續至周末，並發出黃色警告，指英國多數地區將會有明顯降雪。專家估計下周初氣溫回暖，但同周或再有另一道北極冷風吹至。

英國錄12年來最冷一日 蘇格蘭低見零下15度 【下一頁】

氣象局（Met Office）已向蘇格蘭多數地區﹑威爾士﹑英格蘭北部及米德蘭茲（Midlands）發出黃色警告，提醒民眾有關地區將可能有降雪及結冰，警告維持至下周日（18日）晚上。

氣象局亦向多數英格蘭南部地區發出降雪及結冰警告，一直維持至下周日早上11時，即英國幾乎全境在周末均會降雪。

氣象局亦預料周五（16日）將持續寒冷，蘇格蘭低見零下16度，英格蘭南部亦可能低至零下8度。周六氣溫相信回暖，北部為零下7度，南部亦僅零下5度。

【英國王室】威廉強調團結精神 哈里梅根紀錄片公開後 【下一頁】

氣象專家威爾遜（Ellie Wilson）表示，一股帶雨及雪的氣流向西北移動，並在下周日橫掃英國。威爾遜預計，威爾士積雪或達8厘米，蘇格蘭北部積雪更翻倍，至15厘米。

威爾遜指氣流亦為英國帶來較和暖空氣，預測當地氣溫自下周日中午後會有所回升，西部地區將有攝氏9至10度。至下周一（19日），英國普遍氣溫估計回暖至攝氏111至13度。

但英國下周預計再有新一道北極冷風來襲，估計會再次帶來顯著降雪。

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責任編輯：吳漢培

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