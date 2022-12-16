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【加密貨幣】幣安趙長鵬接受訪變公關災難？　被追問為何拒聘四大審計時一度語塞

股市 12:42 2022/12/16

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【加密貨幣】幣安趙長鵬接受外電專訪險變公關災難　被追問為何拒聘四大審計時一度語塞

虛擬資產市場刮起凜冽寒風，全球加密貨幣交易所幣安（Binance）近周面臨大量提款壓力，雖然幣安短暫剎停轉出USDC，但最終亦順利應付提款需求，創辦人趙長鵬（CZ）多次出面力證財務健全。

繼多項負面消息流出，趙長鵬（CZ）近日接受《CBNC》專訪，冀挽回投資者信心，但趙長鵬（CZ）一連串糟糕回應，似乎對幣安形象造成反效果。

被問為何不聘四大作審計 趙長鵬一度語塞

此前幣安發布來自審計公司 Mazars開出報告，聲稱其比特幣 （ BTC ） 儲備被超額抵押。主持人提出，既然幣安一直強調監管、財務健全以及儲備良好，何不讓會計事務所進行審計呢？趙長鵬稱，公司一直有跟會計公司合作，但對方並無法查出所有的潛在問題。

主持人插話指：「如果你讓四大會計所來做審計的話，不是更好嗎？」主持人提到，幣安不跟他們合作，反而更讓人懷疑幣安可靠性，「是否沒有準備足夠文件、數據讓他們查核，因此他們不願意跟你合作」。

趙長鵬回應稱：「事實上，他們大多數不太理解加密貨幣交易所，他們對一般企業很熟悉，但對我們則不是。」主持人進一步質疑，加密貨幣交易所Coinbase （美：COIN）就是由四大會計所之一審核，趙長鵬即見語塞稱：「噢... 我們不太看 Coinbase。」

趙長鵬強調財務非常健全

趙長鵬受訪時稱：「我們希望透明化，並以黃金標準檢視自己的可靠性。」

幣安去年退出FTX部分股權投資後，從FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）收到了大約21億美元等值代幣BUSD和FTT。

主持人問到，若上述21億美元被追回，幣安是否會開出支票，趙長鵬未有正面回應，只稱公司財務狀況非常良好。當主持人進一步追問時，趙長鵬語塞地稱，「律師會可以處理好這些事情，我們的財務非常健全。」

因協助換幣紐約銀行未到營業時間 故暫停USDC提款

對於幣安曾暫時停止USDC提款，趙長鵬解釋，由於平台通過一家紐約銀行將BUSD 轉換為 USDC，由於這家銀行當時並尚未營業，幾個小時後，銀行重新開門後，提款服務又恢復了。

趙長鵬提到，BUSD是一種由美國監管金融服務公司 Paxos 發行的穩定幣。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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編輯：李哲毅

虛擬貨幣 美股 審計 比特幣

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