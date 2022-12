【Twitter】Twitter周四突凍結多個記者賬戶、遭批欠透明度　馬斯克：公開我和家人實時位置不能接受

馬斯克(Elon Musk)收購社交平台Twitter時多番強調言論自由,不過Twitter於美國時間周四暫停多名記者賬號,且未有即時公布原因,惹來批評馬斯克領導下的Twitter欠缺透明度。

綜合市場消息,Twitter最新一輪封鎖的賬號,涉及公開馬斯克實時所在地或其私人飛機位置。Twitter繼凍結社交平台Mastodon賬戶後,報道該消息及追蹤馬斯克私人飛機「Elon Jet」的相關記者賬戶亦被凍結。

馬斯克其後發帖文指:

整天罵我沒問題,但人肉搜尋我的實時位置,危害我的家人就不行了

(Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not.)