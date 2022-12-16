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【Twitter】Twitter周四突凍結多個記者賬戶、遭批欠透明度　馬斯克：公開我和家人實時位置不能接受

Hot Talk 15:58 2022/12/16

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【TWTR】Twitter涉凍結多個外國記者賬戶　涉揭Elon Musk行蹤

馬斯克（Elon Musk）收購社交平台Twitter時多番強調言論自由，不過Twitter於美國時間周四暫停多名記者賬號，且未有即時公布原因，惹來批評馬斯克領導下的Twitter欠缺透明度。

綜合市場消息，Twitter最新一輪封鎖的賬號，涉及公開馬斯克實時所在地或其私人飛機位置。Twitter繼凍結社交平台Mastodon賬戶後，報道該消息及追蹤馬斯克私人飛機「Elon Jet」的相關記者賬戶亦被凍結。

馬斯克其後發帖文指：

整天罵我沒問題，但人肉搜尋我的實時位置，危害我的家人就不行了

（Criticizing me all day long is totally fine， but doxxing my real-time location and endangering my family is not.）

    點擊圖片放大

Twitter最新行動被部分美媒批評馬斯克入主後欠缺透明度，馬斯克發文諷刺，若有人發布《紐約時報》記者的實時位置，勢將引發聯邦調查局（FBI）介入調整，引發國會聽證，總統拜登也會發言稱「這是民主之死」，暗示美媒雙重標準。

他也發起公投，問及應否恢復被凍結帳戶，目前有43%支持即時恢復，38%認為需要凍結更長時間。

除發起公投外，馬斯克亦轉發瀏覽器Mosaic創始人Marc Andreessen於Twitter上有交流，他指熱烈歡迎所有促進美國言論自由的人。

紐約時報及CNN均指Twitter是次行為並不合理

是次相關被凍結賬戶的記者分別為《紐約時報》記者Ryan Mac、前記者 Drew Harwell、CNN的Donie O'Sullivan、Mashable的Matt Binder以及獨立記者Aaron Rupar。

外電引述紐約時報發言人指出，有關行為可疑及不恰當，公司或相關記者並無收到解釋，希望相關賬戶能恢復，Twitter能提供合理解釋。CNN則指對行為並不詫異，但認為是衝動及不合理，已要求Twitter作解釋，並重新評估與其關係。

馬斯克早前表明不會凍結「ElonJet」賬戶，指其對言論自由的承諾甚至延伸至追蹤器飛機動態的賬戶，即使已構成安全風險。

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】

相關文章：

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記者：宋佩恩

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美股 社交平台 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Twitter

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